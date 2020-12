Bayonetta 3 e Project G.G. seguem em desenvolvimento, diz Kamiya

Revelado em dezembro de 2017, Bayonetta 3 desapareceu do noticiário logo depois de seu anúncio no The Game Awards, sem quaisquer atualizações pertinentes sobre o seu desenvolvimento desde então, muito menos novos trailers ou vídeos de gameplay.

Naturalmente, isso deixou os fãs da bruxa temerosos sobre o seu futuro, mas ao menos há esperança no horizonte: em uma breve entrevista à tradicional revista japonesa de games Famitsu, o produtor Hideki Kamiya falou um pouco sobre o andamento de Bayonetta 3 e também do ainda misterioso Project G.G..

“O desenvolvimento dos novos sistemas de jogo está evoluindo muito bem”, revelou Kamiya, ao ser indagado sobre o andamento do exclusivo de Nintendo Switch. Já sobre Project G.G., ele disse apenas que “o desenvolvimento finalmente começou a andar”.

Você está ansioso por esses jogos? Qual é o seu título favorito da Platinum? Conte para a gente nos comentários a seguir!