Benfica de Jesus avança nos pênaltis, e Porto se classifica com vitória magra para a semifinal

Porto e Benfica estão classificados para a semifinal da Taça da Liga de Portugal.

Nesta quarta-feira (16), os Dragões receberam o Paços de Ferreira no Estádio do Dragão, em jogo único válido pelas quartas de final do torneio, e asseguraram a vaga na próxima fase com uma vitória pelo placar de 2 a 1.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 28 minutos, o zagueiro Malang Sarr abriu o marcador para os donos da casa. Aos 36, Luis Díaz ampliou a vantagem. No minuto seguinte, Adriano Castanheira descontou para os visitantes, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação.

Em Lisboa, o Benfica se garantiu com uma pitada extra de emoção. Saiu atrás do Vitória de Guimarães, gol de Estupiñán, e buscou o empate com Pizzi, a sete minutos do fim, em cobrança de pênalti.

Nas penalidades, a equipe de Jorge Jesus foi melhor e não desperdiçou nenhuma cobrança, com Everton ‘Cebolinha’, Pizzi, Gabriel e Seferovic. Já o Vitória errou dois chutes e caiu por 4 a 1.