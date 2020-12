Benfica de Jesus encara Arsenal nas eliminatórias da Liga Europa

A Liga Europa sorteou os confrontos da fase de 16 avos-de-final nesta segunda-feira. O principal confronto é entre o Arsenal contra o Benfica de Jorge Jesus, sendo a primeira partida disputada em Lisboa, enquanto a volta será em Londres. O Manchester United encara a Real Sociedad, atual líder do Campeonato Espanhol.

> Veja a tabela da Liga Europa

A fase de 16 avos-de-final irá iniciar no dia 18 de fevereiro, enquanto os confrontos de volta serão realizados no dia 25 de fevereiro. Já no dia 26 de fevereiro, haverá sorteio para conhecer os duelos das oitavas de final. A partida decisiva será jogada em 26 de maio, em Gdansk, na Polônia.

Confira os confrontos:

Tottenham x Wolfsberger

​Club Brugge x Dinamo Kiev

Manchester United x Real Sociedad

Arsenal x Benfica

Milan x Estrela Vermelha

Rangers x Antwerp

Leicester x Slavia Praga

Villarreal x RB Salzburg

Roma x Braga

Dinamo Zagreb x Krasnodar

​Bayer Leverkusen x Young Boys

Hoffenheim x Molde

Napoli x Granada

Shakhtar Donetsk x Maccabi Tel-Aviv

Ajax x Lille

PSV x Olympiacos