Benfica vence o Portimonense com gols ‘à moda Jorge Jesus’ e cola no Sporting

O Benfica venceu o Portimonense por 2 a 1, nesta terça-feira (29), pela 11ª rodada do Campeonato Português. Atuando em casa, o time de Jorge Jesus conseguiu a vitória com gols de Darwin Núñez e Rafa Silva. Beto descontou. A diferença para o líder Sporting é de dois pontos.

Em campo, a equipe mandante começou fazendo o placar logo no início do jogo. Aos 12 minutos, o Benfica veio atacando com bela troca de passes pelo meio, com Rafa Silva invadindo a área e deixando Darwin Núñez livre apenas para empurrar para o fundo das redes e fazer 1 a 0.

Como de praxe nas equipes de Jorge Jesus, a busca pelo segundo gol foi ainda mais forte. E o Benfica conseguiu ampliar ainda na primeira etapa.

Aos 27 minutos, uma nova troca de passes pelo meio, com participação da dupla Rafa Silva e Darwin Núñez. O português trouxe da direita para o meio, tocou para o uruguaio, que serviu de calcanhar. Rafa ainda driblou o defensor e tocou na saída do goleiro Samuel.

Veja abaixo como foi o segundo gol do Benfica em campo:

Aos 35 minutos, o Benfica só não fez o terceiro por causa do goleiro adversário. Em falta cobrada por Grimaldo, Samuel fez grande defesa. No rebote, Gilberto não conseguiu aproveitar e mandou por cima.

Na segunda etapa, o Benfica quase marcou logo aos 10 minutos. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Darwin Núñez recebeu livre dentro da área. Ele tocou na saída do goleiro, mas viu a bola bater na trave e não entrar.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Pedrinho foi acionado pelo técnico Jorge Jesus. Ele entrou na vaga de Waldschmidt para dar mais criação ao time.

No entanto, o time de Jorge Jesus colocou o pé no freio e administrou a partida. Não levou sustos até o fim, quando, aos 46 minutos, quando Weigl errou uma saída de bola e viu o adversário marcar. Na sequência da jogada, Anderson cruzou para Beto, que tentou de cabeça e viu a bola desviar em Gilberto e entrar.

O Benfica conseguiu se segurar e garantiu o resultado por 2 a 1. Com a vitória, chegou a 27 pontos e colou no líder Sporting, que tem 29.

Benfica 2 x 1 Portimonense

GOLS: Darwin Núñez e Rafa Silva (Benfica) Beto (Portimonense)

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo (Cervi); Weigl, Taarabt, Rafa Silva, Waldschmidt (Pedrinho) e Everton (Nuno Tavares); Darwin Núñez. Técnico: Jorge Jesus

PORTIMONENSE: Samuel Portugal; Moufi, Mauricio Antonio, Possignolo e Candé (Anderson); Dener (Ricardo Vaz Te), Luquinhas, Anzai (Henrique) e Boa Morte (Julio Cesar); Fabricio (Beto) e Sotto. Técnico: Paulo Sérgio

Darwin Núñez anotou o sétimo gol em 19 jogos na temporada

Rafa Silva fez o quinto gol em 20 partidas pelo Benfica na atual temporada

O Benfica curou a ressaca da derrota para o Porto na Supertaça e voltou a vencer

No Português, a equipe chegou ao quarto jogo seguido vencendo

A última derrota na competição foi no dia 8 de novembro, o 3 a 2 sofrido para o Braga

Atuando como mandante, o Benfica nunca perdeu para o Portimonense na história

São 25 jogos, com 21 vitórias do Benfica e quatro empates

Na história, contando os jogos em todas as competições e localidades, o Portimonense só venceu o Benfica uma vez

A única vitória aconteceu na temporada 2018/19, quando o pequeno time venceu por 2 a 0

Classificação

– Benfica: 2º, com 27 pontos

– Portimonense: 18º, com 8 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.:

Domingo, 03/01, às 14h* – Santa Clara x Benfica – Português

Segunda-feira, 04/01, às 18h15* – Portimonense x Farense – Português

*horário de Brasília