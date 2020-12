Benja rememora briga com Neto na Band: ‘Eu achei que era brincadeira’

O ano de 2010 foi marcado por uma das grandes brigas na televisão esportiva brasileira, quando Neto e Benjamin Back se envolveram em uma acalorada discussão. Na época, durante o “Jogo Aberto”, ambos se desentederam sobre o tema Adriano e resultou na demissão de Benja da TV Bandeirantes.

Em sua participação no podcast “Mais que 8 Minutos” de Rafinha Bastos, Benja marcou sua presença como convidado e relembrou a briga, explicando o que de fato aconteceu e dando o seu lado da história.

– Tudo começou quando eu fui trabalhar na Bandeirantes. Um dia, a gente foi entrar no ar ao vivo. Era uma quarta-feira. Ele estava transtornado, nervoso, p***, xingava, gritava… No dia seguinte, a Renata Fan não iria apresentar o programa porque ela tinha um evento e colocaram o MIlton Neves para apresentar, mas ele (Neto) achou que iria apresentar e ficou transtornado. Quando a Renata Fan foi perguntar para cada um “Quem você levaria para a Copa de centroavante”, eu, uns meses antes, tinha dito que levaria o Ronaldo. O Neto questionou e falou que eu era louco porque o Ronaldo estava gordo. Nesse dia, a Renata perguntou e o Neto respondeu que seria o Ronaldo. Eu logo pensei: Ca*****, mas o que será que mudou?”. E nessa época, o Ronaldo já estava ferrado de novo. Ele teve aqueles primeiros seis meses ótimos pelo Corinthians, mas ele já não tinha mais condição – relembrou.

Benja, então, confessa seu desafeto pelo comentarista Ulisses Costa, que faz parte da bancada do programa na emissora até hoje. Depois, ele também relata que quando a briga se iniciou, ele optou por se defender e bater de frente com o hoje apresentador do canal.

– Aí chegou para o outro lá, que também tem um lá que eu vou te falar. O Neto pelo menos a gente sabe quem é, mas o outro lá, Ulisses Costa, faz papel de bonzinho… Deus do céu. Ele foi na dele (Neto) e disse que levaria o Ronaldo. Quando a Renata Fan chegou pra mim, eu disse: “Adriano Imperador”. O Neto ficou transtornado: “Cê tá louco? Adriano? O que ele ganhou na vida?”. Eu levei na brincadeira, né. O cara ganhou o título de Imperador de Roma. Eu falei: “Neto, ele acabou de ser campeão pelo Flamengo, campeonato acabou há um mês, inclusive ele foi artilheiro do Brasileirão”.

E eu acho que ele estava muito nervoso porque ele não tinha argumento. “Ah, mas ele deu a moto para a mãe de um traficante”. Eu respondi: “Neto, eu não estou aqui para falar da vida pessoal de ninguém. O que esses caras fazem fora de campo não é problema meu. A Renata me perguntou quem eu levaria para ser o camisa 9 da seleção”. Ele começou a falar umas ***** pra mim, e eu vi que ele ia dar o showzinho dele pra cima de mim. Eu já não estava nem um pouco feliz de trabalhar com ele e com o outro lá, com a Renata sim porque é gente da melhor qualidade e tinha o Dr. Osmar também. Aí ele começou a dar o showzinho dele e eu dei o meu – explicou.

Por fim, Benja explica que quando a briga começou, ele achou que Neto estava brincando e que a discussão não era de fato séria. Entretanto, ele afirma que, mesmo que Neto negue, o ex-jogador pediu que Benja fosse demitido do canal à direção.

– Eu achei que ele tava brincando, eu não estava levando aquilo a sério. Eu estava achando que era uma brincadeira. Quando eu vi que o negócio não era uma brincadeira e ele começou a falar daquele jeito comigo, eu não deixei ele crescer pra cima de mim como igual ele crescia para cima dos outros lá. Ele dá o showzinho dele e eu dou o meu. Dois dias depois, ele fala que é mentira mas não é, ele vai na direção e diz que ou era ele ou era eu. Eu saí, não teve problema algum, porque pra mim foi um alívio. – completou.