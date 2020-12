Benjamin Back acredita que Botafogo vai ser rebaixado: ‘E não vai voltar tão cedo’

Após a derrota do Botafogo para o líder São Paulo por 3 a 0 na última quarta-feira em partida atrasada da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o apresentador Benjamin Back analisou a situação do clube carioca. Além de elogiar o Tricolor Paulista, Benja disse que o Alvinegro não irá escapar do rebaixamento e terá dificuldades de retornar à Série A.

– Não teve novidade, era mais do que previsto que o São Paulo ia ganhar e fácil. Foi 4 a 0, no segundo tempo o São Paulo tirou um pouco o pé, porque se jogar sério, ganha de 7, 8, 9 – disse Benja em vídeo postado em sua conta no Twitter.

– Jogo de três pontos para o São Paulo, o time do Botafogo é muito ruim, é muito fraco. E o Botafogo está, para mim, rebaixado. Acho que Botafogo não escapa e não sei quando volta, isso que é o pior. Vai cair e não vai voltar tão cedo, hein – completou.

O Botafogo é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O primeiro clube fora da zona do rebaixamento é o Sport, com 25 pontos. O Alvinegro enfrenta o Internacional neste sábado, às 19h, em Porto Alegre.