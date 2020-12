Benjamin Back diz que saída do Fox Sports foi imposição da Disney · .

Benjamin Back deu detalhes sobre a sua saída do Fox Sports. O apresentador, que se desligou do canal há duas semanas, fez um desabafo e afirmou que o seu contrato não foi renovado por imposição da Disney. A empresa havia condicionado sua permanência a um acordo de exclusividade, o que ele recusou.

“A Disney comprou a Fox, e [funcionários] me fizeram uma proposta de que eu tinha que ficar lá com exclusividade de tudo. Eu pegaria a minha vida profissional e daria na mão deles, sem ter remuneração a mais por isso e tirando minha visibilidade. Hoje, a gente sabe que nenhum jornalista ativo pode estar fora de todas as plataformas”, começou Benja, em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan.

“Eu falei que eu não aceitava isso em hipótese alguma. Há dois meses, já tinha falado que não ficaria, antes mesmo de acertar com o SBT, porque eu acho que o que precisava fazer de futebol na TV fechada eu fiz”, emendou o jornalista.

O ex-âncora do Fox Sports Rádio, programa de maior audiência do canal, ressaltou que, em sua avaliação, não houve uma negociação com a Disney, e sim uma imposição. Ele entendeu que a empresa queria que ele não mantivesse trabalhos paralelos em outras emissoras e plataformas.

“Não foi uma negociação. Negociação é ceder aqui e ali. Foi uma imposição. Me disseram: ‘A gente quer você, mas você vai abrir mão de tudo que você faz’. Não poderia, por exemplo, fazer os podcasts musicais que eu lancei e meus merchans que eu sempre faço. Se eu quisesse escrever num jornal, também não podia. Está maluco? Como é que eu vou abrir mão disso?”, questionou.

O profissional deixou o Fox Sports após sete anos. Ele era um dos mais antigos do canal da Disney, que, com a reestruturação após a fusão com a ESPN, demitiu outros nomes conhecidos, como Flávio Gomes, Edmundo e Fernando Caetano.

Atualmente, Benja tem contrato com o SBT, no qual apresenta o Arena SBT às segundas-feiras, às 23h45. O jornalista se mostrou contente com o trabalho no programa esportivo na emissora de Silvio Santos e considera que a atração está “ganhando forma”.

“O SBT tá demais. Estou trabalhando com gente legal. Todo mundo numa mesma sintonia, ambiente bacana. O Arena SBT está começando a pegar forma. Audiência e faturamento subindo. Está demais”, avaliou.

Nesta segunda (21), o Arena SBT (que também conta com Mauricio Borges, o Mano, e os ex-jogadores Cicinho e Emerson Sheik na bancada) vai receber como convidados o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, e o volante do Palmeiras, Felipe Melo. As entrevistas serão ao vivo.

Assista à entrevista: