Benjamin Back recusa proposta da Disney e deixa o Fox Sports após sete anos · .

Principal nome do Fox Sports, Benjamin Back recusou a proposta de renovação oferecida pela Disney e deixará o Fox Sports em 31 de dezembro, quando acaba o seu contrato. O apresentador estava no canal desde 2013.

O jornalista, conhecido como Benja, não concordou em ser um profissional exclusivo dos canais Disney, sem a possibilidade de fazer programas no YouTube, podcasts e nem mesmo continuar à frente do Arena SBT. Em nota ao colunista Flavio Ricco, do R7, Back confirmou a decisão.

“Eu não aceitei a proposta da ESPN devido a um radical contrato de exclusividade onde eu não posso fazer TV aberta, YouTube, rádio, jornal, blog, podcast, enfim, uma série de atividades que qualquer profissional de mídia ativo hoje não pode ficar de fora! Além disso, toda essa exclusividade exigida não teria nenhum aumento na minha remuneração, sendo assim optei em sair”, escreveu.

A previsão é que Benjamin Back fique no Fox Sports Rádio até quinta-feira (10). Depois, ele entrará em um período de férias até terminar o contrato.

Os canais esportivos da Disney, ESPN e Fox Sports, passam por uma reformulção em dezembro. Ao todo, aproximadamente 50 contratos estão em avaliação. Benja engrossa uma lista que já conta como nomes como José Eduardo Savóia, Edmundo e Fernando Caetano, que também estão de saída.

Já profissionais como Nivaldo Prieto, Abel Neto, Fábio Sormani, Leonardo Bertozzi, João Guilherme e Zinho aceitaram as condições da empresa do Mickey e continuarão na casa.

O comentarista Mauro Cezar Pereira é outro que está em processo de renovação, e o que pode atrapalhar a continuidade do comentarista é justamente o motivo que tirou Benja: exclusividade.

Em nota, a gigante de comunicação alega que o momento é de transformação. “A reformulação faz parte do planejamento da companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes”, defendeu a Disney.

Depois de permitir a fusão da ESPN com o Fox Sports, em maio, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) impôs como condição para a Disney manter na grade ao menos o Fox Sports 1, com o padrão atual de qualidade, incluindo programas ao vivo e a transmissão dos jogos da Copa Libertadores da América, até 1º de janeiro de 2022.

Depois dessa data, a marca Fox Sports deixará de existir no Brasil ou poderá ser comprada por qualquer outro grupo ou investidor que se interesse.