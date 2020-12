Benzema comemora aniversário com gol e assistência sobre o Eibar, e Real Madrid alcança Atlético na tabela de LaLiga

Neste domingo (20), o Real Madrid contou com grande atuação de Karim Benzema, aniversariante deste fim de semana, para vencer o Eibar fora de casa. Em compromisso pela 14ª rodada de LaLiga, o atacante francês marcou um gol e ainda deu assistência na vitória por 3 a 1 no País Basco.

O Merengue não demorou a abrir o placar no País Basco. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Karim Benzema, que completou 33 anos no sábado (19), estufou as redes após ótimo passe do brasileiro Rodrygo. O atacante francês dominou com a perna direita na área e usou a canhota para tocar na saída do goleiro rival.

Aos 12 minutos, o aniversariante do fim de semana voltou a aparecer na partida. Benzema fez grande jogada dentro da área, driblou Kévin Rodrigues, foi até o fundo e rolou para Luka Modric, que chutou de primeira e ampliou.

Aos 15, o atacante francês quase marcou o terceiro gol do Real, após receber cruzamento de Modric, mas a sua cabeçada acabou indo para fora.

O Eibar diminuiu ainda no 1º tempo e com um golaço. Aos 27 minutos, o Real Madrid errou saída de bola, Expósito tocou para Kike García, que dominou na entrada da área e acertou um lindo chute cruzado, no ângulo de Courtois.

Benzema voltou a aparecer no fim da etapa inicial. Aos 35 minutos, camisa 9 chegou a estufar as redes mais uma vez, mas após revisão no VAR o árbitro viu impedimento do atacante e anulou o gol.

Aos 45, Lucas Vázquez também quase anotou o terceiro do clube madrilenho, mas o zagueiro Bigas conseguiu salvar chute do atacante na pequena área.

Na segunda etapa, os donos da casa começaram levando perigo. Aos 11 minutos, Sergio Ramos errou um passe na área, deu a bola de bandeja para o japonês Inui, que acabou desperdiçando ótima chance de empatar.

O Eibar também conseguiu sufocar o Real Madrid na saída de bola depois de subir a sua marcação. Os adversários só tiveram um respiro aos 22 anos, após Rodrygo receber boa assistência de Kroos e finalizar para boa defesa do goleiro Dmitrovic.

Aos 35 minutos, o árbitro acionou o VAR para marcar um possível pênalti a favor dos donos da casa. Kike García cabeceou a bola dentro da área, a mesma tocou no braço de Sergio Ramos, mas o árbitro não viu penalidade e mandou o jogo seguir.

O Real liquidou o jogo nos acréscimos da etapa final, com gol de Lucas Vázquez aos 46 minutos, enfim chegando ao tão desejado 3º gol, já que os adversários vinham levando sufoco do Eibar.

Com o resultado, o Merengue foi a 29 pontos e alcançou o Atlético de Madrid na tabela. O Real, porém, foi à vice-liderança por conta dos critérios de desempate. O Atleti, por sua vez, tem dois jogos a menos.

Além disso, está foi a quarta vitória consecutiva da equipe do técnico Zinedine Zidane em LaLiga.

O Eibar, por sua vez, é o 14º com 15 pontos somados até aqui na competição.

Benzema comemora gol sobre o Eibar com Rodrygo e Modric Getty Images

Eibar 1 x 3 Real Madrid

GOLS: Eibar: Kike García; Real Madrid: Benzema, Modric e Lucas Vázquez

EIBAR: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Pedro Bigas e Kevin Rodrigues; Inui (León), Diop (Sergio Álvarez), Edu Expósito e Bryan Gil; Muto e Kike García (Arieta). Técnico: Jorge Luis Mendilibar

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Modric (Valverde), Casemiro e Kroos; Lucas Vázquez, Rodrygo (Marcos Asensio) e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane

– Benzema completou 33 anos neste último sábado (19)

– O Atacante francês chegou a 7 gols em LaLiga

– O Real Madrid somou a sua quarta vitória consecutiva em LaLiga

– Já o Eibar, agora não vence há 3 jogos na competição

– O Real Madrid teve 62% de posse de bola, contra 38% do Eibar.

Classificação

– Real Madrid: 2º lugar, com 29 pontos

– Eibar: 14° lugar, com 15 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 23/12, 15h45, Real Madrid x Granada – LaLiga

Quarta-feira, 23/12, 18h*, Alavés x Eibar – LaLiga

*horário de Brasília