Benzema decide, e Real Madrid vence Athletic Bilbao em casa pelo Espanhol

Nesta terça-feira, Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentaram no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Com dois gols de Benzema, os merengues saíram com uma importante vitória pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Zinedine Zidane chega aos 26 pontos conquistados, mesmo número dos líderes Real Sociedad e Atlético de Madrid. Pelos critérios de desempate, o Real aparece na terceira posição. O time basco, por sua vez, soma 14 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Logo aos 13 minutos de jogo, Raúl Garcia recebeu o segundo amarelo por falta em Kroos e deixou o Bilbao com um a menos. Com a vantagem numérica, o Real Madrid tirou o zero do marcador aos 46. Vinícius Júnior fez o pivô e escorou para Toni Kroos chegar batendo de fora da área, sem chances para o goleiro Simón.

Apesar da expulsão, os visitantes chegaram ao empate no início do segundo tempo. Aos seis minutos, De Marcos cruzou rasteiro e encontrou Capa na cara de Courtois, que fez a defesa no primeiro chute, mas não conseguiu evitar o gol dos adversários na segunda tentativa.

Aos 28, o centroavante Karim Benzema apareceu para decidir. O camisa 9 recebeu cruzamento de Carvajal e apareceu sozinho atrás da marcação para completar de cabeça e garantir a vitória dos merengues. O francês ainda ampliou a vantagem aos 46, após belo passe de Modric.

Pela 14ª rodada da competição nacional, o Athletic Bilbao entra em campo na sexta-feira (18), quando recebe o Huesca. Já no domingo (20), o Real Madrid visita o Eibar.