Beth Goulart se despede de Nicette Bruno em velório no Rio de Janeiro · .

O corpo de Nicette Bruno está sendo velado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. A cerimônia teve início às 11h desta segunda-feira (21). Paulo Goulart Filho, Bárbara Bruno e Beth Goulart, filhos da artista, chegaram ao local para dar o último adeus à mãe. A veterana morreu aos 87 anos no domingo (20) por complicações da Covid-19.

Abalada, Beth conversou com alguns conhecidos que estavam ao seu lado. A cerimônia de cremação está marcada para acontecer às 13h30. Além dos familiares, amigos devem comparecer para a despedida da artista. A atriz Françoise Forton e o ator Giuseppe Oristanio também já estão no local.

Nicette Bruno morreu após sofrer de complicações pelo coronavírus. A artista estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 29 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio.

Antes da morte da atriz ser anunciada, um boletim médico tinha sido divulgado com atualizações sobre a saúde da artista. O estado dela era considerado grave com alguns picos de melhora.

Nas redes sociais, muitos famosos já prestaram homenagens à atriz. Nesta segunda-feira, o ator Tony Ramos se emocionou ao falar sobre a grande amiga em participação no programa Encontro, da Globo. “Perdemos uma grande companheira”, lamentou.

Confira a chegada dos familiares e amigos ao cemitério:

Beth Goulart no cemitério