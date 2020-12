Beto confessa erro e toma decisão surpreendente para se redimir · .

Depois de colocar em prática um plano diabólico para impedir o casamento de Tancinha (Mariana Ximenes), Beto (João Baldasserini) vai remoer a culpa pelo desaparecimento de Apolo (Malvino Salvador) em Haja Coração. O publicitário arrogante da novela das sete da Globo admitirá que passou do ponto e tomará uma decisão surpreendente para consertar seu erro: gastar qualquer fortuna no resgate do rival.

O caminhoneiro estará ansioso para voltar a São Paulo depois de uma viagem de trabalho e subir ao altar, mas, em vez disso, acabará dopado em um hotel de beira de estrada. A mando de Beto, uma golpista batizará o suco do galã e conseguirá fazê-lo perder a hora do casamento.

Mesmo grogue, Apolo tentará dirigir seu caminhão e sofrerá um acidente. A desgraça na vida do personagem de Malvino Salvador, no entanto, não acabará aí. Ele ainda se perderá na mata e será picado por uma cobra.

Ao saber do desfecho trágico do seu plano, o irmão de Tamara (Cleo) desabafará com Henrique (Nando Rodrigues), seu melhor amigo. “Pisei na bola feio mesmo. Eu fiz isso por amor à Tancinha, mas já entendi que tem certas coisas que nem por amor a gente deve fazer”, admitirá o publicitário.

“Só queria voltar no tempo e não ter feito nada disso. E se o caminhoneiro estiver morto? Eu não vou sossegar enquanto não encontrar esse cara vivo!”, prometerá ele.

Na cena seguinte, o rapaz aparecerá falando com seu capanga, Tonho (Gillray Coutinho), ao telefone. “Começaram as buscas? Eu tô indo pro Rio de Janeiro, mas me mantém informado”, dirá.

O personagem de João Baldasserini estará disposto a abrir mão de qualquer fortuna para tentar se redimir e evocará até personagens da ficção em seu apelo.

“Gasta o que for preciso, eu pago, eu já disse! Contrata o MacGyver [agente secreto da série norte-americana exibida entre 1985 a 1992], manda o Capitão Nascimento [do filme Tropa de Elite, 2007] procurar o Apolo. Vasculha tudo, mas encontra esse cara sem nenhum arranhão, pelo amor de Deus”, completará ele, no capítulo previsto para ir ao ar na terça (5).

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

