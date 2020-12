Bianca Andrade revela que impôs condição à Globo para entrar no BBB20; saiba qual · .

Convidada para participar do Big Brother Brasil 20, Bianca Andrade revelou que só aceitou o convite da Globo para integrar o grupo Camarote se pudesse entrar com sua linha de maquiagens no reality show. Em entrevista ao Extra, a influenciadora digital e empresária do ramo da beleza disse que sua participação no programa foi algo pensado para divulgar seu trabalho.

“Falei com a produção que só valia a pena largar minha empresa se pudesse entrar com minhas makes. Lá dentro eu falava que estava lá pelo meu trabalho”, disse a influencer digital. Desde 2018, a empresária tem a linha de maquiagens Boca Rosa Beauty em conjunto com a marca Payot.

A ideia deu certo, e Bianca Andrade ainda aproveitou o espaço do reality show para fazer ações casadas com seu perfil no Instagram para divulgar o negócio de maquiagens.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO/INSTAGRAM

Bianca Andrade em ação conjunta

Durante os domingos, dia de formação de paredão no programa da Globo, a carioca usava um figurino específico com maquiagem feita com os produtos Boca Rosa Beauty.

Ao mesmo tempo, sua equipe de social media publicava três fotos no Instagram da carioca mostrando-a usando a mesma roupa e maquiagem com que estava no ao vivo. Apesar de ficar no programa durante apenas cinco semanas, a estratégia foi fundamental para o reposicionamento de marca da blogueira.

“Eu estudei o dia que tinha mais visibilidade para cada participante, que é no domingo. Deixei todos os looks fotogrados. Pra ao mesmo tempo em que eu estivesse na televisão, eu estaria no Instagram. E uma dessa fotos era uma minha de batom. Isso gerava curiosidade”, revelou a influenciadora, em uma live à Forbes Mulher.

Em entrevista ao Mais Você, concedida logo depois de sua eliminação, Bianca Andrade afirmou que triplicaram as vendas de seus produtos de beleza desde sua entrada no Big Brother Brasil 20.