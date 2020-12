Bibi é flagrada com carro lotado de armas na porta de casa · .

Bibi (Juliana Paes) vai ser pega no flagra em A Força do Querer. Depois da segunda prisão de Rubinho (Emilio Dantas), a manicure ficará encarregada de fazer alguns “corres” do mundo do crime para o marido. Um deles será levar um carregamento de munição para o Morro do Beco em segurança; porém, Yuri (Drico Alves) abrirá sem querer o porta-malas do carro da protagonista e encontrará o produto ilegal em caixas lacradas.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de 14 de dezembro, a morena irá estacionar o carro com a carga ilegal em frente à sua casa e o deixará por lá. Logo depois de sua chegada, Yuri passará pela vizinhança e encostará no veículo de Bibi.

O movimento fará o porta-malas abrir, e o garoto encontrará um carregamento estranho no local. De longe, a mãe de Dedé (João Bravo) verá a cena e voltará ao local furiosa com o garoto. “Ei, o que é isso? Você tá mexendo nas minhas coisas agora?”, gritará ela, fechando o carro.

Drico Alves em cena decisiva da novela

Sem graça, o sobrinho de Caio (Rodrigo Lombardi) tentará se explicar e dirá que a porta abriu sozinha, mas a filha de Aurora (Elizangela) não acreditará nas palavras do adolescente. A rival de Jeiza (Paolla Oliveira) achará que Heleninha (Totia Meireles) está de olho nela e pediu para o garoto bisbilhotar.

Antes que o garoto pense besteira, a morena tentará reverter a situação. A mulher de Rubinho mentirá ao falar que conseguiu algumas caixas para guardar doações de orfanatos da região e finalizará o encontro agressivo com uma mensagem clara.

“Você entendeu? Então vaza, vai mexer nas tuas coisas, moleque”, gritará Bibi. Yuri compreenderá o recado grosseiro da Perigosa e correrá para dentro de casa.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer. Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#38 – Reencontros provocam paixão, redenção e até morte nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.