Bibi ganha bônus de vida bandida e se estrepa com a polícia · .

Bibi (Juliana Paes) começará a perceber os pontos negativos de mexer com a bandidagem em A Força do Querer. Depois de Rubinho (Emilio Dantas) fugir pela segunda vez do presídio e ficar escondido no Morro do Beco, a manicure levará Dedé (João Bravo) para visitar o pai na comunidade e sairá de lá com um agrado do marido. O traficante lhe dará uma boa quantia em dinheiro mas, na volta, ela será pega pela polícia.

“Deixa eu te falar. Já está dando uma graninha a refinaria, pega esse dinheiro aqui e compra umas mobílias aqui para casa”, dirá o genro de Aurora (Elizangela), nos próximos capítulos da trama. Desde sua segunda fuga, o malandro começará a trabalhar para a quadrilha de Sabiá (Jonathan Azevedo).

A protagonista do folhetim ficará impressionada com a quantia e aceitará a grana suja para poder pagar as dívidas domésticas. Porém, andando pela comunidade, ela será surpreendida pela polícia. A morena será pega por uma blitz, e os oficiais encontrarão a expressiva quantia de dinheiro no carro.

“Parece que a festinha rendeu hoje lá. O que é isso aqui?”, perguntará um dos agentes de Estado. Sem graça, a manicure logo bolará uma mentira para sair da saia-justa: “Isso aí é de uma moto que eu vendi. Eu vim aí vender a moto e acabei ficando para uma festa”, soltará.

O policial perguntará quem é o comprador, porém, a manicure não saberá responder: “Não sei. Eu vi um anúncio no jornal de alguém que queria comprar uma moto e vim aqui”, responderá. Mesmo desconfiados, os homens liberarão Bibi da revista e ela sairá imune de mais uma falcatrua do marido.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.