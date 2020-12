Bibi sacrifica liberdade em ‘vida nova’ num barraco xexelento · .

Bibi (Juliana Paes) descobrirá o que é ser mulher de malandro em A Força do Querer. Depois de Rubinho (Emilio Dantas) fugir pela segunda vez do presídio, a manicure da novela das nove optará por viver com o marido “presa” no fictício Morro do Beco. O casal terá que morar em um imóvel que ela chamará de “barraco xexelento”.

A mais nova humilhação da protagonista do folhetim de Gloria Perez acontecerá a partir do próximo dia 21. Para não ser pego pela polícia, o pai de Dedé (João Bravo) ganhará de Sabiá (Jonathan Azevedo) um lar provisório na comunidade. Obcecada pelo marido, Bibi deixará o filho com sua mãe para viver ao lado do foragido entre traficantes.

O casal chegará ao endereço indicado pelo chefe do tráfico de drogas da região, e a filha de Aurora (Elizangela) se assustará com o cenário macabro que verá.” É só até a gente encontrar um lugar melhor. Te garanto que, quando a grana vier, vamos resolver isso”, prometerá o galã.

A rival de Jeiza (Paolla Oliveira) olhará com nojo para o espaço simples, mas tentará se manter positiva para dar forças ao marido bandido. “A gente vai dar um jeito”, dirá para si mesma, aos prantos com sua situação deplorável.

“Amor, te garanto que você não vai se arrepender de ficar do meu lado”, responderá o ex-garçom do folhetim, agradecendo o apoio desmedido da mulher. Capacho do traficante, a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) consentirá e reforçará que sempre estará com ele.

Desesperado com o futuro incerto, o personagem de Emilio Dantas fará uma promessa à mãe de Dedé. “Só espera eu me levantar aqui, que você vai ter tudo o que sempre sonhou. Eu te garanto”, pontuará o traficante.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.