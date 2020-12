Bibi toca o terror em ‘maria fuzil’ e vira a cruz de Rubinho · .

Por ciúme de Rubinho (Emilio Dantas), Bibi (Juliana Paes) vai causar a maior saia justa em A Força do Querer. A morena subirá o Morro do Beco para se encontrar com o marido e notará que duas moradoras da comunidade estarão interessadas em saber quem é o mais novo membro da facção de Sabiá (Jonathan Azevedo). Obcecada pelo pai de Dedé (João Bravo), a protagonista da novela das nove botará as “periguetes” para correr, e o bandidão da favela alertará o novo empregado sobre o surto da morena.

O barraco no morro acontecerá a partir do próximo dia 25 no folhetim de Gloria Perez. Uma dupla de moradoras passará por perto de Rubinho e Sabiá, e elas comentarão sobre o novo bandido da favela. “Bofe novo na área”, dirá uma delas. Por azar dela, Bibi escutará a fala e responderá, indignada.

“Olha aqui, eu vou falar baixo que eu tô calma hoje. Se vier atrás de fuzil, vaza. Vai ciscar em outra vizinhança. Bora”, gritará, brava. Sabiá notará a subida de tom da mulher de Rubinho e pedirá que o rapaz se encarregue de cuidar da morena. “Tá pior que a Bope chegando no morro”, soltará o bandido.

Jonathan Azevedo e Emilio Dantas

Com as ordens do novo chefe, Rubinho tentará acalmar a fera. “Olha pra mim, o que foi?”, perguntará o rapaz. Enciumada, a protagonista do folhetim de Gloria Perez explicará sobre a olhada que o marido recebeu de duas moradoras.

“E tu não sabe que só tem uma mulher na minha vida?”, responderá o esperto, beijando a morena para que ela se acalme e esqueça o episódio. Porém, Bibi não ficará tranquila e contará tudo para Aurora (Elizangela).

Elizangela em cena de A Força do Querer

Não vai deitar

“Tu tá maluca, doida. Você tá lidando com gente perigosa, Bibi. Você nem sabe com quem tá falando e já se passa de valente”, dirá a dona de casa, depois de ouvir a história da filha. Ainda nervosa com a cantada, a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) fará uma previsão sobre a própria vida.

“Perigosa, sou eu! Mexe com meu macho para ver só o que acontece”, retrucará a morena, com o sangue quente. Desacreditada com a obsessão da personagem de Juliana Paes, a vizinha de Heleninha (Totia Meireles) não entenderá por que a filha tem tanto medo de ser traída.

“Tenho problema mesmo! Não aceito! Eu sou capaz de fazer tudo para levar chifre de homem? É ruim, hein. Vou nada”, finalizará Bibi.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.