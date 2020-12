Bibi vira bicho ao pegar prova de traição descarada de Rubinho · .

Bibi (Juliana Paes) vai perder as estribeiras em A Força do Querer. A protagonista da novela das nove verá no computador de Rubinho (Emilio Dantas) uma troca de mensagens do bandidão com uma mulher desconhecida e surtará. Com medo do iminente chifre, ela ligará para o marido em troca de explicações e fará questão de botar o terror no rapaz.

As cenas do flagra da ex-manicure acontecerão a partir do próximo dia 12. A essa altura da trama, Sabiá (Jonathan Azevedo) já terá sido preso pela polícia e Rubinho virará chefão do Morro do Beco.

Com o crescimento de Rubinho na facção, as novinhas da comunidade começarão a crescer o olho para cima do novo bandidão. Uma delas será Carine (Carla Diaz) –uma jovem que trabalha no salão de beleza da favela.

Esperta, Bibi notará que o marido passa muito tempo na Internet e o questionará: “Meu Deus, o que você tanto faz nesse computador?”. O salafrário justificará que está ocupado com a contabilidade da quadrilha de Sabiá e despistará a mulher ciumenta. Mas isso não vai durar muito tempo.

Logo depois da conversa, Rubinho subestimará a morena e sairá, deixando o computador aberto. Desconfiada, a filha de Aurora (Elizangela) fará questão de saber o que o marido tanto faz online e flagrará uma conversa do rapaz com Carine. “Já estou com saudade”, dirá o recado da loira.

Possessa com a história, a rival de Jeiza (Paolla Oliveira) fará questão de ligar para o traidor: “Alô? Meu amor é o cacete! Quem é Carine? Seu cachorro. Tô aqui olhando pra cara dela. Carine, Rubinho?”, gritará Bibi, por telefone.

Rubinho tentará se safar com companheiro

Missão para parça

Nervoso, o comparsa de Sabiá inventará que Batoré (Daniel Zettel) usou seu computador para conversar com Carine. “Você não vai me fazer de otária, não. Manda ele aqui que eu tô esperando pra falar com ele!”, insistirá a morena.

“Tá bom, tô mandando”, responderá o traficante. No término da ligação, o personagem de Emilio Dantas soltará o “papo reto” com seu parceiro de quadrilha e exigirá que ele mantenha a farsa: “Vai lá, Batoré. Resolve isso aí”.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

