Biel finalista de A Fazenda 12 reafirma amor do público do reality por ‘boy lixo’ · .

Segundo colocado de A Fazenda 12, Biel reafirmou uma das marcas registradas do reality da Record: o amor do público por “boys lixo”. O finalista carrega um histórico de violência, assim como dois vencedores e um outro vice-campeão do programa: Dado Dolabella, Lucas Viana e Marcos Harter, respectivamente.

Apesar de seu “cancelamento” por uma parcela da internet, o cantor foi escalado para entrar em A Fazenda 12 em 2020 e disputou o carinho do público e topo do pódio com Jojo Todynho, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro.

Quando estava no começo de uma carreira musical em ascensão, em 2016, Biel assediou uma jornalista do portal IG durante uma entrevista, com direito à fala “se eu te pego, te quebro no meio”, além de tê-la chamado de “cuzona”, dito por telefone a um amigo que ela era “gostosinha” e perguntado se ela queria um “selinho” dele –ato negado pela jornalista.

Os vídeos e áudios que comprovaram o comportamento inadequado foram suficientes para o “cancelamento” do funkeiro na mídia, com seus fãs, e na Justiça –o cantor foi condenado a pagar R$ 4,4 mil reais a uma instituição de caridade por injúria.

Anos depois, o “dono de seis hits” –apelido dado por internautas durante o reality da Record– surgiu casado com a blogueira Duda Castro e acabou se envolvendo em uma nova polêmica: ele teria trocado agressões com a então mulher, que teria chegado a atirar um copo de vidro nele.

Biel não foi o primeiro homem de comportamento controverso a conquistar o carinho do público após escapar de diversas roças.

Dado Dolabella, campeão de A Fazenda 1

Antes de se tornar o vencedor da primeira edição do reality, em 2009, Dado Dolabella tinha batido em Luana Piovani quando eles eram namorados, em 2008. O ator conquistou mais votos do que a cantora Danni Carlos, apesar de ter dado tapas na atriz.

Dolabella foi enquadrado pela Lei Maria da Penha e condenado pela Justiça do Rio de Janeiro em agosto de 2010 pela agressão a Luana. Outra ex-namorada do artista, Viviane Sarahyba, também o acusou de tê-la agredido.

Muito antes do namoro com a atriz e de entrar no programa, o ex-funcionário da Globo havia discutido com o apresentador João Gordo em 2003. Os dois trocaram ofensas e até quebraram uma mesa do cenário do programa de entrevistas que Gordo comandava na MTV Brasil.

Lucas Viana, campeão de A Fazenda 11

Em 2019, os telespectadores elegeram Lucas Viana o vencedor de A Fazenda 11. Antes de entrar no programa, o modelo tinha sido expulso do reality da MTV Are You The One? Brasil por ter agredido um participante. Bêbado, ele aplicou um mata-leão em Jonas Paiva após o colega defender sua peguete das agressões verbais de Lucas.

Além disso, durante a própria Fazenda, o peão apresentou um comportamento abusivo em seu relacionamento com Hariany Almeida e até após o fim da temporada em que superou a então namorada e o publicitário Diego Grossi.

Marcos Harter, vice de A Fazenda 9

Expulso do Big Brother Brasil 17 por ter machucado o braço de sua namorada durante o reality da Globo, Emilly Araújo –que acabou se tornando a campeã do programa–, Marcos Harter ganhou uma segunda chance na Record. O cirurgião plástico quase levou o prêmio na final disputada com Flávia Viana e Matheus Lisboa.

Harter foi expulso do BBB em 10 de abril de 2017. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça. Atualmente, o médico move um processo contra a Globo por danos morais e materiais por ter sido expulso do programa às vésperas da final e pede uma indenização de R$ 750 mil.