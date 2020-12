Biel, Jake, Jojo ou Lidi? Vote na enquete · .

Biel, Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho e Lidi Lisboa estão na 12ª roça de A Fazenda 12. Em uma noite muito morna, com pouquíssimas discussões, os quatro peões sentaram na zona do perigo na madrugada desta quarta-feira (2). Quem você quer que seja eliminado do reality show da Record? Vote na enquete ao final do texto.

Antes do início da votação, Mariano teve que escolher com qual dos poderes da chama ficaria. Ele escolheu o verde, que lhe dava duas opções: um prêmio de R$ 20 mil ou imunidade na formação da roça. O sertanejo optou pela permanência no jogo, e a contrapartida imposta pela direção foi a punição de 48 horas sem água encanada na sede.

Mateus Carrieri foi acionado para exercer seu poder como fazendeiro da semana e quis fugir do óbvio. Em vez de indicar Lidi, optou por colocar Jake na roça. “Não tenho problema nenhum de relacionamento com ela. Mas em dois momentos em que a coisa apertou, que ela se sentiu alvo, ela não teve nenhum problema em me tornar alvo”, justificou.

A Miss Brasil 2013 não ficou feliz com a indicação e discordou das justificativas do ator. Apontou que ele estaria com medo da popularidade de Lidi e por isso não a indicou, e também colocou uma possível estratégia de jogo, dizendo que ele estaria ciente de que a atriz da Record seria a mais votada pela casa e teria aproveitado a ocasião para colocar seus dois desafetos na berlinda.

Na sequência, Marcos Mion anunciou a primeira mudança da formação da roça desta semana. Em vez de votarem nos participantes da sede, toda a casa teve que mirar nos habitantes da baia. E Biel recebeu quatro votos.

A outra alteração anunciada pelo apresentador foi que o mais votado pela casa deveria puxar um dos moradores da sede. Por conta do caminhar do jogo, as únicas opções do funkeiro eram Lidi e Tays Reis. Ele não pensou duas vezes e salvou sua namorada, puxando a protagonista de Jezabel (2019) para a zona do perigo.

Assim que sentou no banco, Lidi foi obrigada a abrir o poder da chama vermelha, que Mariano a entregou. Por estar na roça, ela teve a incumbência de escolher o quarto roceiro. Ela manteve sua coerência no jogo e puxou Jojo para completar a roça.

A funkeira teve a missão de vetar um dos roceiros da prova do fazendeiro e ela tirou seu inimigo, Biel, da disputa, colocando-o diretamente na zona de eliminação.