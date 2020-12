Biel, Jake ou Jojo? Vote na enquete · .

Lidi Lisboa venceu a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira (2) e se tornou a nova líder de A Fazenda 12, escapando da roça. Com isso, Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho foram empurradas para a eliminação contra Biel, e disputarão a permanência na casa pelo voto do público. Quem você quer que fique no reality show? Vote na enquete ao final do texto.

A prova teve diversas etapas, com alto grau de complexidade. Na primeira fase, elas precisavam acertar sacos de areia em quatro cestas diferentes. A cada dois pacotes em cada recipiente, uma placa mudava de posição. Somente quando todas estivessem reveladas, a peoa podia partir para a segunda etapa.

Nesta fase, elas precisavam acertar pinos posicionados na outra ponta de uma mesa, usando discos que deslizavam sobre a base. Na terceira etapa, era necessário atravessar uma trave segurando um objeto semicircular, equilibrando uma bolinha. Era necessário repetir o trajeto por cinco vezes.

A quarta e última etapa consistia em montar um quebra-cabeça com cinco roldanas e girá-las até revelar um novo painel. Lidi Lisboa abriu vantagem logo na primeira etapa e não foi superada por Jake, que esteve na sua cola até a metade da prova. A Miss Brasil 2013 abandonou a disputa na terceira fase após torcer o pé na trava. Jojo não conseguiu passar da primeira etapa.