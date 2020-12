Biel tem ataque de fúria após contato com a produção · .

O pós-festa de A Fazenda 12 teve um momento de ataque de fúria de Biel na madrugada deste sábado (5). Ele foi chamado ao closet pela produção para corrigir um problema em seu microfone; ao deixar o local, o cantor saiu revoltado e disparando xingamentos contra a equipe do programa.

Foi possível ouvir barulhos de objetos quebrando na cozinha. Mas não há imagens. Tays Reis tentou acalmar o namorado de confinamento. “Você não ouviu o que eu ouvi, caralho”, rebateu ele. “Gabriel, eles não estavam falando pra você, eles estavam falando entre eles”, argumentou a artista.

Como o PlayPlus não mostra com transparência tudo o que está acontecendo, não dá para saber exatamente o motivo das reclamações de Biel. Uma das hipóteses é a de que ele teria sido chamado de “boiola” ao falar para a produção que o novo microfone não estava com o nome dele.

Nas redes sociais, internautas estão pedindo a expulsão do cantor. Caso ele tenha quebrado algo na casa de forma intencional, a nova regra criada após episódios com Raissa Barbosa e Lucas Selfie nesta temporada determina que o participante seja eliminado do jogo.

A equipe de Biel disse que espera que os fatos sejam esclarecidos pela edição que vai ao ar neste sábado. O . entrou em contato com a Record, mas não houve uma resposta até o fechamento deste texto.

“Aconteceu algo grave e desestabilizou o Biel, mas não se desesperem. Mãos dadas. Ele já está mais calmo e nós deveríamos nos acalmar também. Vamos torcer por um esclarecimento amanhã…”, escreveu a equipe do cantor.

Nas redes sociais, as tags “Biel expulso” e “Biel merece respeito” dividem opiniões dos internautas. Assista vídeos do momento em que ele ficou irritado:

Vejam o final desse vídeo, alguém da produção chama o Biel de “boiola”, essa produção da Fazenda é ridícula. #FestaAFazenda12pic.twitter.com/4DZpin3YH9

