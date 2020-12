Biel vence a última prova de fogo; saiba quem foi para a baia · .

Na última prova de fogo de A Fazenda 12, Biel venceu Lipe Ribeiro e Tays Reis e se tornou o dono do lampião. Derrotados pelo cantor neste domingo (6), os outros dois peões puxaram Stéfani Bays para a baia. A parte menos privilegiada da casa só terá três pessoas nesta semana. A dinâmica para a escolha de quem iria para a atividade causou um climão na casa.

Antes do sorteio, Marcos Mion avisou aos peões que essa seria a prova de fogo derradeira da temporada e que, por isso, todos eles poderiam participar do sorteio, mesmo os que foram para o fazendão na semana passada. A única que ficou de fora foi a fazendeira Lidi Lisboa.

Os outros sete peões pegaram os ovos no ninho colocado na sala. Jojo Todynho e Tays Reis ficaram com a cor laranja; Stéfani e Biel pegaram a roxa; Lipe Ribeiro e Mariano selecionaram a verde. Mateus foi o único que pegou o ovo vermelho e acabou automaticamente eliminado.

As outras três duplas precisavam entrar em um acordo de quem iria para a prova e quem ficaria de fora. Caso não houvesse esse consenso, o peão com o ovo vermelho faria essa escolha. Sem vontade de fazer a atividade, Jojo abriu da mão da disputa para Tays. Os outros confinados não fecharam um acordo.

Mateus definiu que Biel e Lipe fariam a prova de fogo, com vetos para Mariano e Stéfani. A ex-MTV ficou revoltada com a decisão do ator; o sertanejo também não entendeu a escolha do amigo e reclamou. Mateus pediu desculpa para o cantor e admitiu que errou com ele.

A prova exigia agilidade. Os participantes precisavam passar por um circuito com diversos registros. Com um dos braços presos em um cano por um cadeado, eles precisavam avançar pelo caminho determinado pela direção de A Fazenda no menor tempo possível.

Cada um teve sua vez de fazer a prova. Tays se enrolou logo no início do circuito e quis desistir, mas foi incentivada por Mion a continuar. Ela não conseguiu ter um desempenho próximo dos outros dois concorrentes. Biel fez a prova em dois minutos a menos do que Lipe.

O dono da chama vermelha terá o poder de escolher dois peões que não estão na roça e uma nova votação decidirá o quarto roceiro entre eles. Há ainda o poder da chama verde, que é escolhido pela produção e só será revelado durante a formação da roça, quando Mion solicitar, sendo desconhecido até mesmo para o público.

