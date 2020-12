Bielsa e Lampard se reencontram após causos dignos de série

Leeds United x Derby County registrou uma das histórias mais inusitadas do futebol inglês – e mundial –na temporada 2018-19, quando um espião foi visto acompanhando um treino do Derby a mando de Marcelo Bielsa.

O time então comandado por Frank Lampard seria o adversário seguinte do Leeds em janeiro de 2019, momento em que a equipe de Marcelo Bielsa liderava a segunda divisão inglesa. O argentino não tentou esconder e assumiu publicamente a medida, a qual admitiu usar desde a Copa do Mundo de 2002. “Espiei todos rivais contra os quais jogamos e observei as sessões de treinamento de todos nossos oponentes antes de jogar contra eles”, declarou o treinador de 63 anos. “O que fiz não é ilegal. O fiz porque não era ilegal e não estava violando um erro específico. Não posso dizer que isto seja o correto, mas vou tentar explicar que não tive más intenções”.

Mais do que isso, Bielsa justificou o apelido de ‘El Loco’ ao abordar a questão e fazer uma análise do Derby County para jornalistas, uma medida que surpreendeu inclusive a diretoria do Leeds. Bielsa assumiu a responsabilidade total pelo ocorrido e inclusive se propôs a pagar a multa de 200 mil libras que o clube recebeu.



Em nota oficial, o Leeds retratou-se logo na sequência depois do caso ter ido a público. “Após os comentários feitos por Marcelo Bielsa ontem, o clube irá procurar trabalhar com nosso treinador e sua equipe para lembrá-los da integridade e honestidade que são os alicerces sobre os quais o Leeds United é construído”, dizia o comunicado.

“Nosso dono, Andrea Radrizzani, encontrou-se com o dono do Derby County, Mel Morris, para se desculpar formalmente pelas ações de Marcelo.”

O causo, que causou trouxe muitas repercussões e provocações de torcedores, é o tema de um dos seis episódios de “Take Us Home: Leeds United”, que relata a primeira temporada de Bielsa à frente do time. O fã do esporte pode acompanhar a série no ESPN App.

O Leeds United venceu a partida por 2 a 0, mas os acontecimentos que a antecederam ficaram mais famosos do que ocorreu nos 90 minutos. Porém, a história não estava terminada – aliás, o Spygate era apenas o terceiro episódio. O último deles não reservava um final feliz ao técnico argentino.

Depois de uma queda a partir da virada de 2018 para 2019, o Leeds deixaria a liderança da Championship e não conseguiu nem o segundo lugar, tendo que disputar os playoffs por um lugar na elite. O adversário na semifinal seria justamente o Derby County, o qual havia batido duas vezes no campeonato – fez um 4 a 1 fora de casa, além do polêmico 2 a 0.

No duelo de ida, o Leeds deu a entender que disputaria a final em Wembley ao vencer o Derby por 1 a 0 como visitante. No segundo confronto, a equipe de Marcelo Bielsa até saiu na frente, mas sofreria a virada, perderia por 4 a 2 e seria eliminada – Mason Mount, hoje no Chelsea ao lado de Frank Lampard, marcou um dos gols da vitória. Na decisão, o Derby acabaria superado pelo Aston Villa.

Era o fim do sonho para uma torcida que voltou a ter esperanças após muitos anos de frustração. Desde o rebaixamento da Premier League, em 2003-04, o clube chegou a ficar por três anos na terceira divisão. Na temporada anterior à chegada de Bielsa, o time ficou no sétimo lugar, encerrando uma sequência de cinco temporadas consecutivas ficando no máximo em 13º. Mais do que os resultados, o futebol ofensivo e atrativo logo colocou Bielsa em alta com os torcedores.

Porém, a frustração daria lugar à alegria na campanha seguinte, quando o Leeds conseguiu o título da Championship e o sonhado retorno à Premier League, competição em que Bielsa e Lampard ficarão frente a frente pela quinta vez em suas carreiras de treinadores, às 17h (de Brasília) deste sábado em Stamford Bridge.