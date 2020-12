Biologia: Fatos curiosos sobre o sangue humano

O sangue é o fluido vital que leva oxigênio às células do corpo. Consiste em um tipo especializado de tecido conjuntivo composto por glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos suspensos em uma matriz plasmática líquida.

Esses são os princípios básicos, mas também existem muitos outros fatos surpreendentes; por exemplo, o sangue é responsável por cerca de 8% do peso corporal e contém vestígios de ouro.

Não é novidade para ninguém que esse componente vital surge frequentemente nas provas de biologia. Não deixe de acompanhar fatos curiosos que podem

Corpo humano composto de 7 a 8% de sangue

O corpo humano adulto contém aproximadamente 1,325 galões de sangue. O sangue representa cerca de 7 a 8 por cento do peso corporal total de uma pessoa.

O sangue consiste principalmente em plasma

O sangue que circula em seu corpo é composto de cerca de 55% de plasma, 40% de glóbulos vermelhos , 4% de plaquetas e 1% de glóbulos brancos . Dos glóbulos brancos na circulação sanguínea, os neutrófilos são os mais abundantes.

Glóbulos brancos necessários para a gravidez

É bem sabido que os glóbulos brancos são importantes para um sistema imunológico saudável. O que é menos conhecido é que certos glóbulos brancos chamados macrófagos são necessários para que a gravidez ocorra.

Há ouro em seu sangue

O sangue humano contém átomos de metais, incluindo ferro, cromo, manganês, zinco, chumbo e cobre. Você também pode se surpreender ao saber que o sangue contém pequenas quantidades de ouro. O corpo humano tem cerca de 0,2 miligramas de ouro, que é encontrado principalmente no sangue.

As células sanguíneas se originam de células-tronco

Em humanos, todas as células sanguíneas se originam de células-tronco. Cerca de 95 % das células sanguíneas do corpo são produzidas na medula óssea.

Em um adulto, a maior parte da medula óssea está concentrada no esterno e nos ossos da coluna vertebral e da pelve. Vários outros órgãos ajudam a regular a produção de células sanguíneas. Isso inclui o fígado e as estruturas do sistema linfático, como os gânglios linfáticos , o baço e o timo.