Blogueirinha do Fim do Mundo, Maria Bopp ganha quadro na TV; saiba mais · .

Após fazer sucesso nas redes sociais com a personagem Blogueirinha do Fim do Mundo, Maria Bopp ganhará um quadro no programa Saia Justa, do canal GNT. A atriz apresentará esquetes com mais sátiras à futilidade de influenciadoras digitais na atração comandada por Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista estreará sua participação na TV paga no especial de verão do Saia Justa, exibido a partir de janeiro. A Blogueirinha comentará o clima do Brasil na estação atípica devido à pandemia da Covid-19.

O programa também contará com a cordelista Vitória Rodrigues comandando o quadro De Repente, Verão, em que mostrará repentes sobre temas relacionados à pauta de cada edição. Outra novidade é que as titulares farão números musicais com canções autorais e outras nos estilos rock brasileiro, samba, pagode e maracatu.

Crítica ao governo de Jair Bolsonaro, Maria Bopp criou a personagem Blogueirinha do Fim do Mundo como forma de ironizar as decisões tomadas pelo presidente e seus aliados de forma ácida e humorística.

O primeiro vídeo da série foi publicado no dia 3 de fevereiro e teve mais de 500 mil visualizações e quase 97 mil curtidas. “Maquiagem do Fim do Mundo! Polêmica, meus amores: vocês preferem quando eu ensino uma make rápida ou quando a Polícia Federal inocenta o filho do presidente de seus crimes? Uma escolha difícil, né?”, provoca a artista na legenda.

No tutorial falso, a atriz começa a mostrar o passo a passo de uma maquiagem enquanto tece comentários irônicos sobre Bolsonaro e seus eleitores. O sucesso nas redes sociais rendeu até uma entrevista ao programa Conversa com Bial em setembro deste ano.

Maria ficou conhecida após interpretar Bruna Surfistinha na série Me Chama de Bruna (2016-2020), que recentemente entrou no catálogo do Globoplay.

Confira alguns dos vídeos da Blogueirinha do Fim do Mundo: