Boca elimina Racing e encara o Santos na semifinal da Libertadores

No estádio La Bombonera, o Boca Juniors derrotou com muita tranquilidade o Racing pelo placar de 2 a 0. Agora, os Xeneizes encaram o Santos nas semifinais da Copa Libertadores da América 2020.

O primeiro jogo será dia 6 de janeiro, no estádio La Bombonera. A partida de volta acontece no dia 13 de janeiro, na Vila Belmiro.

A partida

O Boca Juniors entrou em campo com a faca entre os dentes. Em dez minutos, os Xeneizes já tinham desperdiçado duas grandes chances. Mas Soldano e Carlitos Tevez pararam no goleiro Arias, do Racing.

A impressão era de que o Boca logo transformaria a pressão em gol, o que aconteceu aos 22 minutos. Jara cruzou, após disputa pelo alto, Salvio conseguiu cabecear e abrir o marcador: 1 a 0.

Aos 25, resposta do Racing. Domínguez fez fila e passou Melgarejo. Ele bateu cruzado e perdeu e uma (a única) chance de ouro para La Academia empatar.

Apesar do susto, o Boca Juniors continuava melhor e não deixando o Racing respirar. Era uma oportunidade atrás da outra criada pelos comandados de Miguel Angel Russo. Villa e Carlitos Tevez tiveram as chances mais claras, mas Arias estava lá para salvar outra vez.

O panorama não mudou depois do intervalo. O Boca criava diversas oportunidades para ampliar o placar, mas sempre parava no goleiro Arias, do Racing.

Mas, aos 15 minutos, Lisandro López vacilou e derrubou Salvio: pênalti! Villa bateu e aumentou a vantagem dos Xeneizes: 2 a 0.

La Academia foi para o tudo ou nada em busca do empate, mas quando conseguiu criar sua única grande oportunidade na etapa complementar, o goleiro Andrada, do Boca Juniors, estava lá e salvou a equipe de La Bombonera.

No final do jogo, o Boca passou a administrar o resultado e garantiu a sua tranquila classificação.