Boca vence na Bombonera, consegue virada sobre o Racing e reencontra Santos na Libertadores após longos 17 anos

E o Boca Juniors está em mais uma semifinal de Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira (23), em confronto na Bombonera pelas quartas de final, o Xeneize venceu o Racing por 2 a 0 e superou o rival. Agora, o adversário será o Santos, que eliminou o Grêmio.

E a primeira grande chance foi dos donos da casa. Logo aos 5 minutos, Soldano recebeu lançamento, invadiu a área sem qualquer marcação, mas a finalização parou em Arias.

Aos 10 minutos, foi a vez de Tévez levar perigo. O camisa 10 xeneize recebeu de Fabra, dominou rápido e chutou forte, mas uma vez mais Arias foi soberano e fez boa defesa.

A defesa do Racing só foi vazada aos 22 minutos. Jara cruzou pela direita, Villa e Fabricio Domínguez disputaram a bola no alto, e a mesma sobrou para Salvio, que cabeceou firme para o fundo do gol.

A primeiras grande oportunidade do Racing foi somente aos 25 minutos. Fabricio Domínguez fez grande jogada, driblou três marcadores e tocou para Melgarejo, que dominou e chutou cruzado, mas sem sucesso.

Dois minutos depois, Tévez teve mais uma grande chance a favor do Boca, após receber bola de Salvio, mas a finalização do ex-Corinthians parou mais uma vez em Arias.

Já aos 36 e aos 44 minutos, respectivamente, Sebastián Villa foi quem quase marcou o segundo do Boca, mas na primeira Arias defendeu e na segunda a bola foi para fora.

Segundo tempo

E a etapa final já começou fervendo. Logo aos 7 minutos, Tévez aproveitou-se de falha de Nery Domínguez e finalizou. Entretanto, desta vez quem salvou foi Sigali, que tirou a bola em cima da linha.

Aos 11 minutos, Villa teve mais uma grande chance, mas mesmo livre de marcação, invadiu a área e chutou em cima de Arias.

No minuto seguinte, o Boca chegou mais uma vez, agora com Soldano, mas Arias salvou o Racing de novo com grande defesa.

Foi então que, aos 14 minutos, o Xeneize teve um pênalti marcado a seu favor. Salvio, autor do primeiro gol, foi derrubado dentro da área e o juiz apitou. Na cobrança, Villa foi o responsável e converteu para os donos da casa.

Aos 19 minutos, Lisandro López finalizou com força e também levou perigo. Já aos 34, foi a vez de Alcaraz chegar, mas Andrada se esticou e fez boa defesa.

Aos 28 minutos, o árbitro checou junto ao var um possível pênalti em Cvitanich, mas mandou o jogo seguir.

Com o resultado, o Boca superou o Racing nas quartas de final, após perder o jogo de ida por 1 a 0, e agora enfrenta o Santos numa semifinal. As duas equipes voltam a se enfrentar numa Libertadores após 17 anos, desde a final de 2003.

Sebastián Villa marcou de pênalti para o Boca Juniors sobre o Racing na Libertadores Getty Images

Boca Juniors 2 x 0 Racing

GOLS: Boca: Salvio e Villa (pen.)

BOCA JUNIORS: Andrada; Jara (Buffarini), Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Salvio (Cardona), Campuzano, Diego González (Capaldo) e Villa; Tévez e Soldano. Técnico: Miguel Ángel Russo

RACING: Arias; Sigali, Domínguez e Soto; Fabricio Domínguez (Montoya), Miranda, Rojas (Solari) e Mena, Melgarejo (Alcaraz) e Fértoli (Cvitanich); Lisandro López. Técnico: Sebastián Beccacece

– O Racing só perdeu 2 jogos na Libertadores

– Nos últimos 5 jogos, o Boca Juniors marcou 3 gols

– O Boca voltará a enfrentar o Santos em Libertadores após 17 anos

– Foram 20 finalizações do Boca contra apenas 4 do Racing

– O Racing teve 51% de posse de bola, enquanto o Boca 49%

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Campeonato Argentino.

Domingo, 27/12, 19h20*, Boca Juniors x Huracán

Domingo, 27/12, 17h10*, Racing x Godoy Cruz

*horário de Brasília