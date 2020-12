Bocardi fica agachado no Bom Dia SP e tem crise de riso com Cinthia Toledo · .

Uma mudança de última hora da produção do Bom Dia SP, da Globo, causou uma crise de riso em Rodrigo Bocardi e Cinthia Toledo, na manhã desta quinta-feira (17). O apresentador ficou agachado no estúdio para mexer no telão que costuma ser usado pela jornalista do tempo, que é baixinha.

O momento descontraído aconteceu depois que resolveram mudar a ordem do aparelho televisivo em que a repórter Nathalia Ariede apareceria. O âncora foi pego de surpresa ao saber que a funcionária que está de home office não ia entrar ao vivo no telão de Cinthia, mas sim, no telão que fica atrás dele e estava na altura adequada para o seu uso.

Ao mudar a posição no estúdio, Bocardi seguiu as orientações, mas para alcançar os botões que fazer a tela funcionar, ele precisou abaixar. Descontraído, ele não deixou a gafe passar batida e brincou: “Estou na altura da Cinthia Toledo”, disse aos risos.

A apresentadora, que estava sentada fora do ar, viu a cena e caiu na gargalhada junto com ele por alguns segundos. “Pelo amor de Deus”, disse ela sem acreditar que Rodrigo fez a piada ao vivo.

“Eu vou lá subir esse telão, espera aí”, completou ela passando na frente da câmera para mexer no equipamento. Após acertar a altura compatível com ele, Bocardi se explicou: “Eu já tinha falado antes que ia falar com a Natália nessa tela aqui [a que estava baixa]. Inverteu tudo e deu no que deu”.

Confira a cena abaixo e as reações do público no Twitter:

ah, a tv ao vivo pic.twitter.com/FlRgm1wwN2

— Gianvitor Dias (@Gianvitor) December 17, 2020

Tadinha da @cinthia_toledo_….ela eh baixinha como eu @rodrigobocardi, vc já tem quase 1.90 não vale a desproporcionalidade#bdsp

— Rubia Oliveira (@rm78oficial) December 17, 2020

Ganhei meu dia com a saga do telão com o Bocardi e a Cinthia ♥️ #BDSP

— Ana Carolina (@Anacarol_gp) December 17, 2020