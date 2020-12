Bolsa Família: Veja o NOVO valor do benefício para 2021

Devido ao fim dos pagamentos do auxilio emergencial, o Bolsa Família tem voltado ao foco dos brasileiros. Em diversas declarações, através de representantes, o governo federal informou sobre a pretensão de ampliar o Bolsa Família, além de liberar um valor maior do que o atual.

Valor maior

De acordo com declarações de membros do governo, o plano é aumentar o valor médio do Bolsa Família para R$ 200 após o fim do auxílio emergencial. Além do novo valor, o governo pretende ampliar o número de beneficiários, sendo mais de 300 mil novas famílias incluídas no programa.

No entanto, para que as duas medidas entrem em vigor, é necessário que o governo reduções no Orçamento para possibilitar novas despesas.

Com o valor maior, a decisão de como será usado será do Ministério da Cidadania, tendo como opções ampliar o número de famílias contempladas, ou aumentar o valor pago atualmente.

Além da ampliação no valor e no número de beneficiários, outros benefícios também foram propostos para o Bolsa Família. Confira abaixo:

Outros benefícios propostos para o Bolsa Família

Auxílio-creche mensal de R$ 52 por criança;

Prêmio anual de R$ 200 para os alunos com os melhores desempenhos;

Bolsa mensal de R$ 100, além de prêmio anual de R$ 1.000, para estudantes que se destacaram em ciência e tecnologia;

Bolsa mensal de R$ 100, além de prêmio anual de R$ 1.000, para alunos que obtiverem os melhores desempenhos em atividades desportivas;

Auxílio-creche no valor de R$ 200 para as mães inscritas no Bolsa Família.

Pagamento do Bolsa Família via Caixa Tem foi liberado

Está confirmado! A Caixa vai começar a pagar o benefício do Bolsa Família digitalmente, por meio do aplicativo Caixa Tem, a partir de dezembro. Para tanto, o banco abrirá uma conta social digital para todos inscritos no benefício.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que o público do benefício assistencial é mais sensível à questão das tecnologias. Por esse motivo, a conta digital para pagamento do Bolsa Família será oferecida “com tranquilidade”, disse ele.

A nova opção vai permitir que o beneficiário opte por um pagamento de sua preferência, seja de maneira digital ou pelos meios tradicionais. Sem a necessidade de comparecer a uma agência para sacar os recursos do programa, a modalidade vai poder evitar aglomerações.

Desta forma, a migração para o novo canal será aos poucos, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Em dezembro, por exemplo, a nova forma de pagamento vai ser liberada aos beneficiários que tenham o número terminando em “0” e “9”.