Bolsonaro anuncia plano de vacinação sem data

O presidente da República Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta quarta-feira (16) o Plano Nacional de Vacinação (PNV) contra a Covid-19. O documento, porém, não prevê data para o início das imunizações em nenhuma parte do Brasil.

Ao lado do ministro Eduardo Pazuello (Saúde), Bolsonaro explicou que há 300 milhões de doses já negociadas entre o governo e algumas fabricantes. Sobre essa ponto, também não o detalhamento de quantas doses virão de cada laboratório fabricante.

A ideia é que pelo menos 50 milhões de brasileiros sejam vacinados na primeira fase de imunizações.

Os prioritários no plano de vacinação de Bolsonaro

Alguns grupos são considerados prioritários no plano de vacinação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Segundo eles, na primeira fase terão acesso à imunização idosos, trabalhadores do sistema de saúde, pessoas com morbidades, professores, quilombolas, índigenas e agentes do sistema prisional.

Cada uma dessas pessoas do grupo inicial receberá duas doses da vacina. O intervalo entre elas será de 14 dias, independente da vacina que será aplicada.

As fases seguintes

A fase 2 de Bolsonaro é formada por pessoas de 70 a 74 anos (5,17 milhões), de 65 a 69 anos (7,08 milhões) e de 60 a 64 anos (9,09 milhões).

Já na fase 3, a previsão é vacinar 12,66 milhões de pessoas acima dos 18 anos que tenham as seguintes morbidades: hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave (IMC maior ou igual a 40).

Na fase 4, deverão ser vacinados professores do nível básico ao superior (2,34 milhões), forças de segurança e salvamento (850 mil) e funcionários do sistema prisional (144 mil). O Ministério da Saúde pondera, no documento, que os grupos previstos ainda são preliminares e poderão ser alterados.

