Bolsonaro compara gol feito em jogo beneficente com lance perdido por Rhuan, do Botafogo

Como foi comum durante todo o ano, Jair Bolsonaro utilizou a própria conta no Twitter de forma ativa. Nesta quinta-feira, último dia de 2020, o presidente da República fez uma alusão ao futebol: comparou o gol que marcou no evento “Natal sem Fome”, disputado na Vila Belmiro, com um lance perdido em ângulo parecido por Rhuan, jogador do Botafogo.

Na publicação, o vídeo começa com Bolsonaro colocando a bola na rede, aproveitando um cruzamento que veio do lado direito do ataque. Depois, o lance de Rhuan é mostrado: na ocasião, na partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão, o camisa 7 furou a bola embaixo das traves.

A intenção de Bolsonaro foi comparar o gol que ele fez com um lance perdido em um ângulo idêntico por um jogador profissional. No tweet, o presidente limitou-se a escrever apenas “Bom dia a todos.”

O vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira, viralizou rapidamente, passando de 20 mil curtidas em menos de uma hora.