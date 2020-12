Bolsonaro diz que melhor vacina é o vírus

A melhor vacina é o vírus. Pois, essa é a mais recente declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus. Assim, essa afirmação foi feita perante seus diversos apoiadores, em Santa Catarina, no dia 23.

Bolsonaro contraiu Covid-19 em julho e se recuperou no mesmo mês. Aliás, ele também enfatizou que não teve nenhum efeito colateral. No entanto, o coronavírus já infectou 7,4 milhões de cidadãos brasileiros.

Soma-se quase 190 mil vidas perdidas devido à doença. Então, leia o artigo para entender mais sobre o assunto. Além disso, saiba o que mais foi dito pelo presidente durante esse encontro.

A melhor vacina é o vírus

O presidente do Brasil esteve recentemente em São Francisco do Sul (SC). Então, durante um encontro com seus simpatizantes, ele distribuiu autógrafos e tirou fotos. Inclusive, isso resultou em aglomeração e poucos cidadãos usavam máscaras.

Em certo momento, um homem entregou uma máscara ao chefe de Estado. Em seguida, o indivíduo disse que era para o presidente guardar e usar depois. Contudo, Bolsonaro declarou que não usa máscara.

Ele afirmou não usar máscara porque teve a melhor vacina que é o vírus e sem efeito colateral. Contudo, de acordo com os pesquisadores, pessoas que tiveram Covid-19 não desenvolvem anticorpos.

Até o momento não há garantias de que não voltará a ter a doença. Visto que o período de imunização ainda é uma incógnita para os especialistas.

Presidente não será imunizado, pois a melhor vacina é o vírus

Bolsonaro também declarou que não vai tomar a vacina. De acordo com o governante, os imunizantes podem causar efeitos colaterais. Inclusive, ele é contra a vacinação na população de forma obrigatória.

No entanto, o STF decidiu que a imunização poderia ser mandatória, indiretamente. Além disso, o governo pretendia disponibilizar um termo de responsabilidade para todos os cidadãos. Dessa forma, quem se vacinou, deveria assinar o documento. Entretanto, a Câmara vetou essa proposta.

Bolsonaro lança críticas as vacinas aprovadas

Além do, a melhor vacina é o vírus, outras declarações do presidente geraram polêmica. Recentemente, ele assinou uma medida para a compra de vacinas, cerca de R$20 bilhões.

Porém, o chefe de Estado voltou a lançar dúvidas sobre a eficácia das mesmas. Inclusive, afirmando que quem tomasse a vacina, poderia virar jacaré.

Em outro momento, Bolsonaro disse que a vacina da Pfizer era experimental. Por outro lado, também afirmou que a pressa pela imunização era injustificada.

Contudo, atualmente as mortes por coronavírus no Brasil chegaram a 189.220 pessoas. Aliás, segundo os últimos dados, foram quase mil mortes em apenas 24 horas.