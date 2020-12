Bolsonaro e Ratinho ignoram pandemia e se reúnem em jantar e pescaria · .

O presidente Jair Bolsonaro e o apresentador do SBT Ratinho ignoraram a pandemia de Covid-19 e se reuniram num jantar e numa pescaria em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina, nesta segunda (21) e terça (22). Os dois não usaram máscara e se aglomeraram em meio a políticos e apoiadores. O empresário Luciano Hang e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é genro de Silvio Santos, também marcaram presença.

Ontem à noite, Bolsonaro, que está no litoral catarinense desde sábado (19), organizou um jantar e convidou Ratinho, Hang, Faria e alguns políticos para a confraternização no Forte Marechal Luz, onde está hospedado.

Nenhum dos convidados estava usando máscara, embora Santa Catarina registre aumento no número de casos e óbitos por Covid-19 e seja um dos Estados mais afetados pela doença, com 15 das 16 regiões classificadas em nível gravíssimo e quase 90% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados.

Nesta manhã, o presidente, o ministro e o apresentador do SBT, que já foram infectados pela Covid-19, além do secretário de Pesca e Agricultura, Jorge Seif Junior, foram pescar em uma praia de São Francisco do Sul.

Ao fim da pescaria, Bolsonaro provocou aglomeração ao parar para falar com apoiadores, que quiseram tirar fotos com ele. O momento foi registrado nas redes sociais pelo ministro das Comunicações e pelo secretário de Pesca.

Veja a aglomeração causada por Bolsonaro:

Confira o vídeo da pescaria: