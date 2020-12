Bolsonaro ganha prêmio de “pessoa corrupta do ano”

O presidente da República Jair Bolsonaro ganhou nesta semana o prêmio internacional de Pessoa Corrupta do Ano, por suas ações à frente do governo brasileiro. O título é concedido anualmente pela Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), grupo de jornalistas investigativos mundial.

O consórcios de jornalistas independentes disse em nota que o presidente brasileiro “ganhou por pouco” de Donald Trump, presidente derrotado nas últimas eleições dos Estados Unidos, e do premiê da Turquia, Recep Erdogan.

“Eleito após o escândalo da Lava Jato como candidato anticorrupção, Bolsonaro se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a região da Amazônia que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terras do país”, afirma o OCCRP, de acordo com o UOL.

Pessoa corrupta do ano, Bolsonaro amplia popularidade

Bolsonaro tenta ampliar sua popularidade no fim de 2020 ao modificar sua postura em relação à aprovação de uma vacina contra a Covid-19. Mesmo negando que vá tomar qualquer imunizante, a Pessoa Corrupta do Ano quer levar para si os ativos eleitorais que poderiam advir da aprovação ou não de uma vacina.

