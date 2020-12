Shakhtar Donetsk vence Real Madrid com gol de Dentinho e ‘rouba’ a 2ª colocação na Champions League (0:43)

Com o resultado, os dois times ficam com sete pontos na chave, mas os ucranianos ficam à frente por levarem a melhor no confronto direto – tinham vencido também em Madri por 3 a 2. O líder é o Borussia M’Gladbach. (0:43)