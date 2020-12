BOMBOU! ‘Janeiro decisivo’ no Brasileirão, saída de Pratto do River e o futuro de Diego Costa

A última semana de 2020 vem dando o que falar e o mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta terça-feira (29). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Janeiro será chave na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Seis das dez rodadas que faltam acontecem no primeiro mês de 2021 – Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Vasco têm um jogo a menos. E, durante esse período, alguns clubes terão caminhos mais complicados do que outros. Entenda.

Causou surpresa a notícia de que Lucas Pratto está trocando o River Plate pelo Feyenoord, da Holanda, a uma semana do jogo de ida da semifinal contra o Palmeiras na Conmebol Libertadores. E é o aspecto financeiro que ajuda a explicar a negociação.

Nesta terça, o Atlético de Madrid oficializou a rescisão de contrato com o atacante Diego Costa, a pedido do próprio atleta, que alegou problemas pessoais para deixar o time espanhol. Agora, qual será o destino do atacante? Alguns veículos da imprensa internacional já jogaram alguns questionamentos no ar.

Veja abaixo as principais notícias desta terça-feira:

São Paulo, Flamengo ou Atlético-MG: Quem tem o caminho mais difícil no ‘janeiro decisivo’ e por quê

Por que River aceitou perder Pratto às vésperas de semifinal contra o Palmeiras na Libertadores?

Ex-presidente do Santos revela que ‘vendeu’ Veríssimo em 2018 e diz que chance do Benfica é ‘medíocre’

Flamengo: ‘Neymar da Gávea’ e já protegido por multa de R$ 130 milhões, Rafinha acerta com time brasileiro

Pepê, do Grêmio, decidiu desistir do futebol após jogar a Série D; hoje, é destaque com multa de quase R$ 1 bilhão

São Paulo prevê R$ 176 milhões com vendas, e Brenner pode aliviar finanças

Jornal argentino especula futuro de Diego Costa: ‘Palmeiras poderá tentá-lo para Libertadores?’

Derrota magra fora e virada em casa: São Paulo tenta fazer com Grêmio o que sofreu contra ele em mata-mata

Vasco demite Ricardo Sá Pinto e já tenta a contratação de Zé Ricardo