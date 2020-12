BOMBOU! Jorge Jesus diz que Brasil tem futebol ‘mais evoluído’, Messi quebra recorde de Pelé e a nova seleção do Bola de Prata

A terça-feira (22) deu prosseguimento a mais uma semana de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

Em entrevista coletiva nesta terça (22) pelo Benfica, o técnico Jorge Jesus chamou atenção ao relembrar de sua passagem pelo futebol brasileiro para afirmar que esteve no que chamou de “futebol mais vitorioso do mundo”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Lionel Messi conseguiu mais uma marca impressionante em sua carreira, deixou Pelé para trás e agora é o maior artilheiro da história por um só clube, contando apenas gols oficiais. O argentino chegou ao recorde ao balançar as redes pela 644ª vez com a camisa do Barcelona em partida diante do Real Valladolid.

Após a quarta vitória seguida e a segunda marcando quatro gols, o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, conseguiu emplacar mais um jogador seleção do 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet após a 26ª rodada: o lateral-esquerdo Filipe Luís. Destaque do time nas últimas rodadas, o experiente jogador de 35 anos tomou a liderança de Guilherme Arana, do Atlético-MG, e segue na briga para ganhar sua primeira Bola de Prata.

Lionel Messi durante a derrota do Barcelona para a Juventus pela Champions League Getty

Confira o que BOMBOU nesta terça-feira!

Jesus diz que Brasil tem futebol ‘mais evoluído’ do mundo: ‘Se o Brasileiro passasse aqui como o Inglês, iam ver qual o mais forte’

Prêmio ESPN Bola de Prata: Flamengo emplaca mais um, e Atlético-MG perde único representante que tinha na seleção

Messi supera Pelé e se torna maior artilheiro em gols oficiais por um só clube

Flamengo: Marcelinho Carioca revela o que jogadores falam de Rogério Ceni e faz previsão sobre futuro do treinador

São Paulo quase contratou Renato Gaúcho, mas terminou com campeão da Libertadores pelo Grêmio

Ex-Flamengo, Dome manda mensagem de apoio a Gerson nas redes sociais: ‘Racismo é uma praga mundial’

Com déficit de quase R$ 135 milhões em 2020, Palmeiras admite mudança de postura com joias da base em 2021

Flamengo: jornal inglês compara Lincoln a Lewandowski e diz que Huddersfield Town tem interesse no atacante

Com duas ‘grandes’ contratações, novo presidente do Atlético-MG quer quatro reforços para 2021; veja posições