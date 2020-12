BOMBOU! Manifestação de árbitro acusado de racismo, futuro de Benítez e brasileiro condenado na Rússia

A quarta-feira (9) deu prosseguimento a mais uma semana de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

Acusado de racismo no confronto da última terça-feira (8) entre Istanbul Basaksehir e PSG, pela Champions League, que foi suspenso e retomado nesta quarta, o romeno Sebastian Coltescu, escalado como 4º árbitro, se manifestou após o lamentável episódio.

Já no futebol brasileiro, o futuro do meia Martín Benítez, do Independiente e que está emprestado ao Vasco, segue indefinido. Isso porque o clube argentino ainda aguarda pelo Cruz-Maltino em relação à possível compra do jogador, mas tem propostas maiores nas mãos, entre elas, de Grêmio e Palmeiras.

Nesta quarta, Robson Nascimento de Oliveira, ex-motorista do volante brasileiro Fernando, que na época ainda atuava na Rússia pelo Spartak Moscou, foi condenado a três anos de prisão por desembarcar em solo russo com duas caixas de Mytedom 10mg (cloridato de metadona), substância proibida no país.

Benítez em ação contra o Santos no Brasileiro 2020 Getty Images

