BOMBOU! Mata-mata da Champions, lesão de Neymar e futuro de Diego Alves no Flamengo

A segunda-feira começou agitada no mundo do esporte. E o ESPN.com.br traz tudo o que já bombou logo no primeiro dia da semana.

Principal torneio de futebol do mundo, a Uefa Champions League definiu seus confrontos de oitavas de final desta temporada. O duelo Barcelona x Paris Saint-Germain é o principal desta fase por enquanto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ainda na Europa, mais detalhes da gravidade da lesão de Neymar saíram nesta segunda. O camisa 10 do PSG levou uma entrada violenta de Thiago Mendes em PSG x Lyon no domingo e deixou o gramado de maca e chorando.

No Brasil, o assunto que mais tem gerado polêmica é a possível renovação de Diego Alves com o Flamengo.

Veja abaixo as principais notícias desta segunda-feira:

Oitavas da Champions terão Barcelona x PSG na abertura do mata-mata; veja todos os confrontos

Jorge Jesus se rende a Pedrinho após golaço no Benfica e fala sobre ‘irritação’: ‘Sou assim há 30 anos’

Neymar explica choro em campo e tranquiliza após exame: ‘Deus me livrou de algo sério’

Flamengo: Diego Alves tem interesse do futebol espanhol, quer ficar, mas está pessimista com renovação

Brasileirão: Derrota do São Paulo em Itaquera faz Flamengo virar favorito ao título de novo segundo projeção

Dono do clube, Ronaldo Fenômeno agora terá salário na Espanha

NBA: Quem são os 50 melhores jogadores para a temporada 2020-21? Veja o ranking!

Champions League: Oitavas têm Messi x Neymar, volta de CR7 a Portugal e outras histórias