BOMBOU! Papo entre Marcos Braz e Jorge Jesus, repercussão da festa de Neymar e as chances de rebaixamento no Brasileirão

A última semana de 2020 começou, e o mundo do esporte já tem notícias bombásticas nesta segunda-feira (28). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Em contato com o jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, o vice-presidente do Flamengo Marcos Braz confirmou que ligou para Jorge Jesus, atualmente no Benfica, nos últimos dias. A conversa, porém, foi para desejar Boas Festas ao técnico português.

A festa de Réveillon de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, repercute também na França, onde o craque brasileiro defende o Paris Saint-Germain. Oficialmente, a equipe não faz comentários, mas nos bastidores há críticas ao principal astro do time.

Derrotados na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco encontram-se em situação bem complicada na luta contra o rebaixamento. O cenário é pior para os botafoguenses.

Flamengo: Braz segue próximo de Jorge Jesus e abre o jogo sobre rumores de Arão no Benfica

PSG silencia, mas festa de Neymar repercute na França: ‘E pensar que personifica o projeto do clube’

Técnico do River revela três ‘baixas muito importantes’ contra Palmeiras na Libertadores e cobra ‘respeito por brasileiros’

Jorge Jesus fala de ‘tensão’ com brasileiro, detona ‘histórias da carochinha’ e responde sobre tirar Arão do Flamengo

Cristiano Ronaldo responde se filho será jogador e revela o que o irrita: ‘Bebe refrigerante, come batata frita’

Botafogo ‘condenado’, Vasco preocupado: as chances de rebaixamento no Brasileiro

Surto de COVID-19 no City adia jogo contra o Everton na Premier League

Ferrán saiu ‘brigado’ do Valencia para herdar número de lenda e fazer mais gols que Aguero e Jesus juntos