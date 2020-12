BOMBOU! Semifinais da Copa do Brasil, Cruzeiro longe do acesso e denúncia de racismo no Santos

A quarta-feira (23) deu prosseguimento a mais uma semana de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

E a Copa do Brasil encabeçou os principais destaques do dia. Entram em campo pelas semifinais da competição América-MG, Grêmio, Palmeiras e São Paulo, em dois duelos que prometem esquentar este fim de ano no futebol brasileiro.

O Cruzeiro vive uma situação dramática na Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas sete rodadas para o fim da competição, o clube vê o acesso à elite do futebol nacional cada vez improvável. Segundo projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a Raposa tem apenas 1,4% de chances de retornar à primeira divisão.

Duas acusações repercutem internamente no Santos. Dois funcionários distintos relataram ao presidente Orlando Rollo, que cumpre a função até à posse do mandatário recém-eleito Andrés Rueda, em 2021, um caso de assédio moral e outro de injúria racial dentro do clube.

Barcelona veta jogador em avião por negociar com Real Madrid, o ‘abandona’ e gera revolta até na NBA

Funcionários do Santos relatam episódios de racismo e assédio dentro do clube: ‘Abriu a porta e falou que era a senzala’

Alô, Palmeiras e Santos: Fifa divulga calendário detalhado do Mundial de Clubes de 2021

América-MG foi ‘fonte de talentos’ para retomada do Palmeiras e ajudou com protagonistas de último título de Copa do Brasil

Chelsea pode entrar na briga por Haaland e se desfazer de até sete jogadores, diz TV; veja a lista

Cruzeiro tem pouco mais de 1% de chance de acesso e pode se tornar gigante com maior número de derrotas na Série B

Copa do Brasil: como trocar Everton por Luciano transformou São Paulo e pouco acrescentou ao Grêmio