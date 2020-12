BOMBOU! Sucesso do Palmeiras de Abel em Portugal, planos do Flamengo para 2021 e destaque do Grêmio

A quinta-feira (3) foi de muitos destaques no mundo do esporte. E, para você ficar por dentro de tudo, o ESPN.com.br separou aqui as principais notícias do dia; veja!

No Palmeiras, o destaque ficou por conta da repercussão internacional que a goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, nas oitavas de final da Conmebol Libertadores, teve em Portugal, país do técnico Abel Ferreira.

Já no Flamengo, que agora só tem a disputa do Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada, o assunto já é 2021. Isso porque o clube carioca já vai planejando o próximo ano, o que inclui a permanência e saída de alguns jogadores.

Saindo do Sudeste e indo para o Sul do país, no Grêmio a bola da vez é o volante Darlan, uma das grandes surpresas no time comandado por Renato Gaúcho na atual temporada.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Delfín, pela Libertadores EFE

Confira o que BOMBOU nesta quinta-feira!

‘Veio livrar o Cruzeiro’, ‘pode comemorar junto’ e mais: árbitro relata o que ouviu de Lisca e cartolas do América-MG

Espetáculo, alvo do Benfica e ‘chute artístico’: como Portugal viu vitória do Palmeiras de Abel Ferreira

NBA: LeBron vai ganhar R$ 612 mil dos Lakers por dia e faz as contas para se tornar o maior cestinha da história

Flamengo quer ampliar empréstimo de Thiago Maia, comprar Pedro, e Pedro Rocha deve sair

Flamengo coloca Lincoln no mercado, recebe oferta do Chipre e aguarda mais propostas

Palmeiras terá apenas um volante disponível para enfrentar o Santos, pelo Brasileirão

Como Darlan, do Grêmio, foi de reserva do time B a um dos destaques da equipe no ano

Neymar? Barcelona abre conversas para renovar com francês que segue na mira do Manchester United