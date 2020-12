Boninho confirma Ana Clara na #RedeBBB e pede show de Preta Gil · .

José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, finalmente soltou um spoiler do BBB21. Em suas redes sociais, o diretor publicou a foto de um pedaço colorido de um dos novos quartos. Nos comentários da postagem, ele confirmou Ana Clara Lima novamente como uma das apresentadoras da #RedeBBB, além de pedir para Preta Gil preparar um show para a temporada.

“Como promessa é dívida… Esse vai ser colorido!”, escreveu Boninho na legenda da foto. A publicação, feita no Instagram, rapidamente deixou o público em alvoroço e alcançou até os famosos. “José do céu”, comentou Tiago Leifert. “Não resisti”, respondeu o marido de Ana Furtado.

O diretor revelou que ele e o apresentador fizeram uma visita na sede do programa, que ainda está sendo reformada, na tarde de quarta-feira (16). Segundo ele, o confessionário é um dos ambientes que ainda não está pronto.

“Gatilho”, escreveu Manu Gavassi. “Acho que você já esteve lá”, brincou o diretor. “Ai, meu coração!”, comentou Preta Gil, que é fã do reality. “Já prepara seu show nessa nova casa!”, solicitou Boninho.

Boninho responde perguntas e comentários sobre o BBB21 em seu Instagram

“Tudo!”, comentou Ana Clara. “Já se prepara para tocar a #RedeBBB”, avisou o marido de Ana Furtado. Este ano, a influenciadora digital esteve à frente do quadro de sabatina com os eliminados ao lado de Fernanda Keulla e Nyvi Estephan. Além dela, Rafael Portugal também estará de volta com o quadro CAT BBB.

Já para outras informações mais importantes sobre a nova temporada, que faz primeira apresentação em janeiro, Boninho continuou fazendo mistério. Um perfil de frases motivacionais perguntou se no elenco do BBB21 terão artistas ou atores. “Vou ver e te falo”, respondeu o diretor do reality show da Globo.

