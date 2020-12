Boninho debocha da RedeTV! após donos da emissora terem bens bloqueados · .

José Bonifácio Oliveira, o Boninho, tirou sarro com o fato de os donos da RedeTV!, Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo, terem seus bens bloqueados pela Justiça por conta de uma dívida estimada em R$ 137,8 milhões. O diretor do Big Brother Brasil debochou da situação nas redes sociais.

“Tatá Werneck, agora entendi”, escreveu Boninho no Instagram, na legenda do print da notícia do UOL que informava o bloqueio de bens de Marcelo de Carvalho e Amilcare Dallevo. O diretor da Globo fez uma referência ao processo da RedeTV! contra a humorista por uma piada feita no Prêmio Multishow 2020.

Na ocasião, ela disse que o vestido escolhido para o evento custava “uma grade” da RedeTV! Pelo deboche, o canal pede a indenização de R$ 50 mil.

Na ação, os advogados da emissora dizem que Tatá ironizou a qualidade de sua roupa e a associou “de forma totalmente descabida ao orçamento e à qualidade técnica” da emissora.

Ricardo Brajterman, advogado da apresentadora, disse ao . que a RedeTV! “perdeu completamente o senso do ridículo” e classificou o processo como “descabido”, um ato desesperado para conseguir dinheiro.

Tatá não se importou com o processo e fez piada no Twitter ontem (28). “Com medo da Globo e o Multishow descobrirem que faço piadas muito piores sobre o orçamento deles”, escreveu ela em sua conta na rede social.

Outros famosos, como os atores Marcelo Serrado e Eri Johnson, o cantor Lulu Santos e o humoristas Marcos Veras, se divertiram com a postagem de Boninho. Os internautas também acharam graça. “Vamos leiloar o vestido”, sugeriu Barbara Ribeiro. “Debochado você”, disse Heitor Ximenes.

No Caribe

Depois de ver a Justiça mandar bloquear seus bens, Marcelo de Carvalho, segundo o site Glamurama, decidiu viajar ao Caribe com a nova namorada, a promotora Fernanda Barbosa, para comemorar o Réveillon. O empresário passou o Natal com a ex-mulher, Luciana Gimenez, e o filho, Lorenzo.

Recentemente, o apresentador terminou o namoro de dois anos com a arquiteta Simone Abdelnur. A separação não foi nada amigável. Em recente discussão, o dono da RedeTV! gritou e falou uma sequência de palavrões para a ex-namorada durante o planejamento de uma viagem de férias. O áudio deste momento de fúria vazou e mostra o empresário bastante irritado.

Veja a publicação de Boninho: