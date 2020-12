Boninho esconde segredos de nova temporada e ironiza rumores · .

Ao contrário do que fez no ano passado, quando começou a soltar spoilers do Big Brother Brasil 20 em junho, J.B. Oliveira, o Boninho, praticamente não deu pistas do BBB21 ainda. Além de esconder os segredos sobre a nova temporada do programa, que começa em janeiro, o chefão do reality da Globo tem ironizado os rumores e informações que saem sobre a atração.

O diretor de Variedades da emissora criou um capacete de alumínio e posta imagens se utilizando da “invenção” quando sites publicam alguma notícia relacionada ao BBB21.

“A moda agora é tentar entrar na minha mente e publicar quem eu quero para o BBB. Mas não sou bobo e uso meu capacete contra ondas magnéticas. Assim fico protegido de invasores!”, debochou ele na semana passada.

Nesta terça-feira (8), o jornal Extra informou que as gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres, e a atriz Roberta Rodrigues foram sondadas para o Big Brother Brasil. Poucas horas após a publicação, Boninho apareceu com o capacete no Instagram: “Nem gêmeas nem atriz do Vidigal [Roberta Rodrigues]. Esse capacete é ‘massa'”, escreveu.

Ele também já havia negado conversas com Luana Piovani e Andressa Urach. “Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou”, publicou o chefão do reality, em 14 de novembro.

Até o momento, a única confirmação oficial do diretor sobre o BBB21 foi feita durante um evento ao mercado publicitário. Ele disse que a fórmula de sucesso deste ano seria repetida e que, além dos anônimos, o confinamento também teria os “famosinhos”.

Em 2019, a essa altura, Boninho já tinha indicado que a casa seria dividida, falado nos nomes Pipoca e Camarote e também dado pistas sobre a casa de vidro.

Apesar do mistério, os anunciantes apostam que o BBB21 será um sucesso. Conforme o . antecipou, a Globo vendeu todas as cotas de patrocínio e já acumula uma receita bruta de R$ 470 milhões com o programa, um recorde histórico.

A próxima temporada será a mais longa de todas as edições já realizadas. Com cem episódios, ela estreará em 25 de janeiro e vai até 4 de maio. Assim como foi feito em A Fazenda 12, e os participantes deverão ficar em um pré-confinamento de 14 dias.

Veja os posts de Boninho com o capacete de alumínio abaixo: