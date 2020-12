Borderlands 3 ganha comparativo gráfico no PS5 e Xbox Series X/S; veja

A equipe do Digital Foundry compartilhou nesta terça-feira (1) um vídeo analisando Borderlands 3 nos consoles de nova geração. Nas imagens, é possível observar como o game flui nos Xbox Series S/X e no PS5 através de uma comparação gráfica entre as qualidades de performance e desempenho.

Segundo o vídeo, a desenvolvedora Gearbox conseguiu fazer Borderlands 3 rodar nas melhores especificações possíveis (similares às do PS4 e Xbox One) sem perda de desempenho, atingindo 4K e 60 fps constantes tanto no PS5 quanto no Xbox Series X, com custo de uma leve resolução dinâmica (mas sem detalhes de números). A diferença aqui é que, no PS5, há vegetação e sombras de qualidade maior.

Já no console de baixo custo da Microsoft, o game alcança um máximo de 1440p (com algumas quedas de resolução para 1188p) com capacidade de manter os esperados 60 fps.

Para televisões e monitores que possuem altas taxas de atualização, Borderlands 3 oferece o ambicioso modo 120 fps focado na performance, permitindo que as taxas de quadro alcancem até 120 fps, com variações partindo dos 90 fps em cenários com mais partículas e movimento. No PS5 e Xbox Series X, a opção funciona com resoluções de 1080p dinâmica ao invés do 4K, chegando até 810p em alguns raros casos, enquanto no Xbox Series S não há suporte para o modo. Neste cenário, o Xbox Series X leva vantagem sobre o PS5, tendo menos quedas de frames.

Além disso, o Digital Foundry realizou um comparativo entre os tempos de load nas três máquinas de nova geração, e o PS5 levou uma pequena vantagem em relação ao carregamento, gerando áreas cerca de 3 segundos antes dos consoles da Microsoft.

Borderlands 3 está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.