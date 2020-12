Borja irá retornar ao clube após Junior Barranquilla não exercer direito de compra

Uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro, Miguel Borja está de volta ao Palmeiras, com quem tem contrato até dezembro de 2023, a partir de janeiro de 2021.

Nesta quinta-feira, o atacante colombiano informou que o Junior Barranquilla não irá exercer o direito de compra que tinha como cláusula no contrato de empréstimo válido até o fim deste mês.

No contrato de empréstimo de Borja ao Junior Barranquilla, havia uma cláusula que obrigava o clube colombiano a contratar o atleta em definitivo caso o centroavante entrasse em campo em 75% das partidas ou marcasse 23 gols.

Por conta da pandemia e dos problemas financeiros causados pela COVID-19, o Junior não teve condições de contratar Borja em defintivo. Com isso, Borja esteve impedido de entrar em campo, uma vez que causaria uma dívida do time colombiano para com o Palmeiras.

Borja fez 20 gols em 36 jogos pelo Junior em 2020.

No Palmeiras, ele foi de contratação empolgante a um dos mais criticados pela torcida por suas atuações. O colombiano conquistou o Brasileirão de 2018 com o alviverde.

“Há algumas horas meu representante me comunicou que o Junior não está em condições de comprar meus direitos. Por isso, quero expressar meu agradecimento à torcida Juniorista, a meus companheiros, aos jornalistas e todas as pessoas que me apoiaram e demonstratam seu amor durante essa linda passagem pela equipe da qual sou torcedor de coração. Ficaria encantado de seguir representando as cores da minha amada equipe, mas não será assim. Espero que não seja um adeus, mas sim um até logo”, postou o atacante no Instagram.