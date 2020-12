Borussia busca embalar no Alemão, Cruzeiro encara o Avaí; Veja onde assistir aos jogos de sexta

A sexta-feira será de jogos importantes ao redor do mundo. A bola começa a rolar durante a tarde no Campeonato Alemão. Após reencontrar o caminho das vitórias, o Borussia Dortmund viaja para encarar o Union Berlin, às 16h30, buscando embalar na competição para colar nos líderes. A partida terá transmissão da OneFootball.

Mais tarde, as atenções serão voltadas para Série B. O Cruzeiro de Felipão encara o Avaí, fora de casa, às 20h15, precisando de uma vitória para se aproximar do pelotão de cima da tabela. A partida terá transmissão do Premiere e SporTV (menos MG).

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



SÉRIE B

Oeste x Vitória – 16h

Transmissão: SporTV e Premiere

Juventude x CSA – 18h

Transmissão: SporTV e Premiere

Avaí x Cruzeiro – 20h15

Transmissão: SporTV (exceto MG) e Premiere

Cuiabá x Operário – 22h30

Transmissão: SporTV e Premiere

ALEMÃO

Union Berlin x Dortmund – 16h30

Transmissão: OneFootball

ESPANHOL

Athletic Bilbao X Huesca – 17h

Transmissão: Fox Premium

PORTUGUÊS

Portimonense x Famalicão – 17h30

Transmissão: ESPN