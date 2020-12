Boselli se despede do Corinthians: ‘Foi uma grande honra para mim’

O atacante Mauro Boselli fez seu último treino com a camisa do Corinthians nesta quinta-feira, véspera de Natal. Em suas redes sociais, o argentino publicou uma foto e uma mensagem se despedindo dos companheiros, comissão técnica e torcida.

– Me sinto orgulhoso de ter vestido essa camisa. Foi uma grande honra para mim. E faço uma menção especial a torcida do Corinthians porque eles realmente são diferentes. Espero ter representado tanto dentro quanto fora de campo. A partir de hoje o Corinthians tem um torcedor a mais e desejo todo sucesso do mundo – diz uma parte da mensagem. O Corinthians também se manifestou após a oficialização da saída do jogador:

– Agradecemos demais por cada gol, cada disputa de bola e cada lance seu com a camisa do Timão nos jogos e nos treinos! Será sempre lembrado! – escreveu o perfil do Twitter.

Boselli chegou ao Alvinegro em janeiro de 2019 e tinha contrato até o dia 31 de dezembro, mas acabou sendo liberado um pouco antes para ir à Argentina. O L! já havia antecipado a decisão da não renovação de vínculo entre as partes.

A última vez em que Boselli foi relacionado para uma partida foi em 28 de outubro, na derrota para o América-MG, pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena. De lá para cá, ele precisou tratar uma lombalgia e mesmo depois de se recuperar, permanece ausente até do banco de reservas.

Boselli disputou 67 jogos oficiais e marcou 16 gols, além de ter conquistado o Paulistão de 2019. Segundo o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, o destino do centroavante deve ser novamente o futebol mexicano, mas uma definição por parte do jogador ainda deverá demorar para acontecer.